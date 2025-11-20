Logo TVN24
Z kraju

"Może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci". Ostrzeżenie

zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Rzecznik rządu o podwyżce akcyzy na alkohol
Źródło: TVN24
Krajowa Administracja Skarbowa apeluje, by nie kupować alkoholu z niepewnych źródeł, zwłaszcza na bazarach czy targowiskach. Jak wskazano, może być on niebezpieczny dla zdrowia.

Działania prowadzone przez KAS wskazują, że alkohol oferowany poza oficjalnymi punktami sprzedaży może być wytwarzany przez nieuprawnione osoby, z technicznego skażonego alkoholu etylowego - poinformowała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) starsza aspirant Justyna Pasieczyńska.

Dodała, że nielegalny alkohol, często z niską ceną to skażony alkohol techniczny, który nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. Jest też wytwarzany w warunkach niezachowujących jakichkolwiek wymogów sanitarnych (m.in. stodoły, szopy, piwnice, garaże).

"Mogą prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci"

Jak wyjaśniła Pasieczyńska, często mieszany jest z aromatami i środkami barwiącymi. - Produkty niewiadomego pochodzenia zawierają substancje silnie trujące i toksyczne i mogą prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci - podkreśliła Pasieczyńska.

Zaznaczyła, że do produkcji nielegalnego alkoholu wykorzystywane są różne środki chemiczne, co wielokrotnie potwierdzały badania przeprowadzone przez laboratoria KAS.

Podrabiany alkohol może być sprzedawany w postaci cieczy bezbarwnej (charakterystyczne przezroczyste butelki PET) lub kolorowanych nalewek i imitacji wódek regionalnych.

Groźba wysokiej kary

Sprzedaż nielegalnego alkoholu bez polskich znaków akcyzy jest przestępstwem skarbowym, za które grozi kara grzywny w maksymalnej kwocie prawie 45 tys. zł albo do lat 5 więzienia, albo obie te kary łącznie. Takie same kary grożą za paserstwo akcyzowe.

Zabroniona jest też sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. Takie działanie podlega karze grzywny.

W 2023 roku KAS podczas 484 akcji łącznie przejęła prawie 19 tys. litrów wyrobów spirytusowych, ujawniła 2 nielegalne rozlewnie, w których znalazła ponad 4 tys. litrów alkoholu. Rok później w efekcie 296 akcji funkcjonariusze w sumie przejęli prawie 33 tys. litrów wyrobów spirytusowych oraz zlikwidowali 4 rozlewnie (prawie 9,5 tys. litrów alkoholu). Do września tego roku KAS przeprowadziła 193 akcje, w których zatrzymała ponad 8,5 tys. litrów wyrobów spirytusowych.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

