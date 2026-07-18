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Z kraju

Pierwsza taka grzywna za prywatny monitoring

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kamera monitoring bezpieczenstwo shutterstock_2705767725
Sąd potwierdził legalność decyzji wobec Radia Szczecin - napisał prezes UODO
Źródło zdj. gł.: nblx/Shutterstock
Urząd Ochrony Danych Osobowych ukarał właściciela posesji grzywną przekraczającą 25 tysięcy złotych za monitoring mimo nakazu usunięcia. "Kwestia zapewnienia porządku publicznego nie leży w gestii podmiotów prywatnych" - argumentował urząd.

"Ignorowanie nakazu organu nadzorczego może słono kosztować. Tak jest w przypadku osoby, która zamontowała kamery rejestrujące zarówno obraz, jak i dźwięk przez całą dobę, nie tylko na terenie prywatnej nieruchomości, ale i obszar poza nią - drogę publiczną i sąsiednie nieruchomości" - przekazał Urząd Ochrony Danych Osobowych w informacji na stronie Urzędu.

Jak zaznaczono w komunikacie, jest to "pierwsza kara prezesa UODO związana z prywatnym monitoringiem".

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Skargi sąsiadów na monitoring

Sprawa miała swój początek w zeszłym roku. Jak przypomniano "do prezesa UODO skargi w tej sprawie złożyli sąsiedzi tej osoby - ich pretensje okazały się zasadne".

"Skarżący wskazali, że kamer jest kilkanaście. Rejestrują one zarówno obraz, jak i dźwięk przez 24 godziny na dobę" - relacjonował w grudniu zeszłego roku UODO. W tych skargach sąsiedzi wskazywali, że "czują się nękani i mają poczucie naruszania ich prywatności, co negatywnie wpływa na ich codzienne życie".

"Jedna z kamer miała być skierowana bezpośrednio na okno toalety w sąsiednim budynku" - argumentowano w skargach.

Wtedy prezes UODO Mirosław Wróblewski wzywał właściciela monitoringu do złożenia wyjaśnień, jednak ten dwukrotnie nie odebrał korespondencji. "W związku z tym prezes UODO ocenił stan faktyczny na podstawie zebranych w sprawie materiałów pochodzących od skarżących oraz na podstawie własnych ustaleń. Twierdzenia skarżących uznał za udowodnione" - informowano.

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UODO: kwestia zapewnienia porządku publicznego nie leży w gestii osób prywatnych

Wprawdzie - jak wskazywał wtedy prezes UODO - właściciel nieruchomości wykorzystywał monitoring m.in. do inicjowania postępowań w sprawach o wykroczenia. Zaznaczał jednak, że "kwestia zapewnienia porządku publicznego nie leży w gestii podmiotów prywatnych i zadanie to nie może być wykonywane za pomocą prywatnego monitoringu wizyjnego".

"Skarżony nie jest uprawniony do zastępowania w tej kwestii organów państwowych" - podkreślał.

Wtedy prezes UODO nakazał zaprzestanie przetwarzania danych osobowych za pomocą tego monitoringu w zakresie wizerunku oraz głosu, obejmującego swym zasięgiem drogę publiczną oraz nieruchomości sąsiadów. Nakaz dotyczył zdemontowania urządzeń lub ewentualnie skierowania ich w sposób trwały poza sporny obszar monitorowania, czyli wyłącznie na własną posesję. Nakaz miał być wykonany w ciągu siedmiu dni od doręczenia decyzji.

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Właściciel nie wniósł skargi

Właściciel posesji, który miał wykonać nakaz, nie wniósł skargi na decyzję prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w związku z czym stała się ona prawomocna. Mimo to - jak poinformował UODO - "nie wykonał też decyzji organu nadzorczego, pomimo upomnienia ze strony UODO".

Prezes UODO wszczął wówczas kolejne postępowanie administracyjne - tym razem dotyczące nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu nałożonego przez organ nadzorczy.

"Prawie półroczny, niczym nieusprawiedliwiony, stan niewykonania nakazu prezesa UODO należny uznać za długi i organ nadzorczy potraktował go jako jedną z okoliczności wpływających obciążająco na wymiar orzeczonej administracyjnej kary pieniężnej" - uzasadniono.

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Potężna kara

Urząd wskazał, że kara za nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy może wynieść maksymalnie 20 mln euro. W tym przypadku wyniosła ona 26 tys. 711 zł.

"Uchylanie się od jej zapłaty będzie skutkowało tym, że egzekucją należności zajmie się Urząd Skarbowy, który może w tym celu zająć wynagrodzenie, rachunki bankowe oraz wszelkie składniki majątku, jakim dysponuje taka osoba" - wskazano w komunikacie UODO.

Urząd przypomina też, że do tego typu spraw nie ma zastosowania wyjątek mówiący, że przepisów RODO nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Jak bowiem wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wyjątek ten powinien być wąsko interpretowany i może obejmować działania wchodzące wyłącznie w zakres życia prywatnego lub rodzinnego jednostki. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Monitoring
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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