Z kraju Sztuczna inteligencja w służbie polskiego wojska. Nowy kontrakt z Palantirem Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Kosiniak-Kamysz: w najbliższym czasie otrzymamy z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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W piątek, 27 listopada, Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze z Palantir Technologies Poland umowę na dostawę oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. System Maven Smart System będzie działał w Polsce pod kryptonimem Saturn i ma wesprzeć Wojsko Polskie w analizowaniu sytuacji na polu walki.

Uroczystość podpisania umowy odbędzie się o godz. 12.00 w Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej. Weźmie w niej udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podpisanie listu intencyjnego MON - Palantir Technologies (zdjęcie z 27.10.2025) Źródło zdjęcia: MON

Kosiniak-Kamysz o umowie z Palantir Technologies

- To niezwykły, bardzo ważny moment dla bezpieczeństwa państwa polskiego - jeden z najważniejszych w historii budowy jego systemu obronnego - mówił w październiku 2025 roku wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas podpisania listu intencyjnego.

Szef resortu obrony dodał, że Polska, chcąc należeć do liderów NATO, musi rozwijać nie tylko tradycyjne zdolności wojskowe, lecz także zaplecze infrastrukturalne, technologiczne i informacyjne. Podkreślił, że zakup czołgów, samolotów, śmigłowców i innego sprzętu powinien iść w parze z rozbudową dróg, linii kolejowych, portów oraz lotnisk.

Zwrócił też uwagę, że jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed siłami zbrojnymi jest gromadzenie, analizowanie i zabezpieczanie informacji.

- Bazy danych są obecnie największą walutą - cenniejszą niż złoto, dolary, euro czy jakiekolwiek inne środki płatnicze. To największy skarb współczesnego świata, dlatego trzeba nimi dobrze zarządzać i odpowiednio je chronić - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Podpisanie listu intencyjnego MON - Palantir Technologies (zdjęcie z października 2025 r.) Źródło zdjęcia: MON

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Czym zajmuje się Palantir Technologies?

Palantir Technologies jest amerykańską firmą technologiczną specjalizującą się w analizowaniu dużych zbiorów danych. Jej rozwiązania pozwalają na łączenie informacji pochodzących z wielu źródeł, ich przetwarzanie, analizowanie i przedstawianie w formie ułatwiającej podejmowanie decyzji.

Współpraca resortu obrony z Palantirem rozpoczęła się 23 grudnia 2024 roku. Wówczas Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni podpisało z amerykańską spółką memorandum dotyczące współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i technologii informacyjnych.

Saturn połączy dane z dronów, radarów i satelitów

Maven Smart System, który w Polsce otrzyma kryptonim Saturn, jest platformą wspierającą dowodzenie oraz prowadzenie operacji wojskowych. System może integrować informacje pochodzące między innymi z dronów, satelitów, radarów i wojskowych systemów rozpoznania.

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Na podstawie zgromadzonych danych oprogramowanie tworzy wspólny obraz pola walki. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizowania informacji, wykrywania i klasyfikowania obiektów oraz wspomagania procesu wskazywania celów.

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System ma również pomagać dowódcom w ocenie sytuacji oraz wyborze zdolności potrzebnych do wykonania określonego zadania. Jak wyjaśnił portal Polska Zbrojna, po wykryciu przemieszczających się sił przeciwnika Saturn może pomóc określić skalę i kierunek ruchu, porównać te dane z rozmieszczeniem własnych oddziałów, a następnie zaprezentować możliwe warianty reakcji.

Przygotowane propozycje mogą uwzględniać między innymi dostępne uzbrojenie, liczebność wojsk oraz aktualną sytuację operacyjną. Ostateczne decyzje pozostają jednak w gestii dowódcy.

Z rozwiązań Maven korzystają już amerykańskie siły zbrojne. Własną wersję systemu wdraża również NATO. Palantir współpracuje ponadto z instytucjami obronnymi Ukrainy i Wielkiej Brytanii.