Dodatkowe sto milionów złotych na własny prąd. "To szansa dla kolejnych 20 tysięcy osób"

O 100 milionów złotych zostanie zwiększony budżet rządowego programu Mój Prąd. Program ma być kontynuowany w 2021 roku - poinformował we wtorek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Napisano, że z uwagi na to, że wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne NFOŚiGW postawowił nie zamykać naboru i zwiększył budżet programu o dodatkowe 100 mln zł. Nabór - jak zaznaczono - potrwa do 18 grudnia br. Środki mają być przeznaczone na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW.

"Nie dziwi nas ogromne zainteresowanie"

- Nie dziwi nas ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje do 5 tys. zł. Cieszy mnie, że rośnie świadomość naszego społeczeństwa, że ekologia po prostu się opłaca – mówi cytowany w informacji minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Zaznaczył, że korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności w portfelu, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. - Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok - dodał.