Mogą być kłopoty z transportem towarów z Chin. Gigant zabiera głos

10 września 2025, 14:28
Źródło:
PAP
Od piątku do odwołania zawieszony ma być ruch graniczny z Białorusią. - Dłuższe zamknięcie przejścia z Białorusią może spowodować przeniesienie transportu kontenerowego przewożonego koleją z Chin do korytarza przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Morze Czarne na południe Europy albo przez Turcję - mówi Julita Sołtysiak z PKP Cargo.

Od 12 września do odwołania całkowicie zawieszony zostanie ruch graniczny z Białorusią - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w środę w na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zamknięcie przejść z Białorusią

Zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Jak tłumaczył, ma to związek z rozpoczynającymi się w piątek agresywnymi ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi "Zapad-2025".

Na granicy z Białorusią działa obecnie pięć przejść granicznych, w tym trzy kolejowe i dwa drogowe.

Do decyzji rządu odniosło się PKP Cargo. Jak przekazała zastępczyni dyrektora biura zarządu, promocji i relacji inwestorskich w spółce Julita Sołtysiak, zamknięcie granicy najprawdopodobniej w niewielkim stopniu zakłóci działalność polskiego przewoźnika.

- Taka decyzja będzie miała krótkotrwały wpływ na przejezdność i realizację kontraktów - stwierdziła Sołtysiak.

Skutki dłuższego utrzymania zamknięcia granicy

Zastrzegła jednak, że jeśli zamknięcie granicy okazałoby się długotrwałe, miałoby to negatywy wpływ na realizację przewozów Nowym Jedwabnym Szlakiem, czyli połączeniem kolejowym zapewniającym transport towarów z Chin.

- Obecnie obsługa kontraktów tym szlakiem odbywa się prawie wyłącznie przez Białoruś i przejście Brześć - Terespol i terminale w Małaszewiczach (gdzie następuje przeładunek towarów z taboru szerokotorowego na normalnotorowy - red.) - wyjaśniła Sołtysiak.

- Dłuższe zamknięcie przejścia z Białorusią może spowodować przeniesienie transportu kontenerowego przewożonego koleją z Chin do korytarza przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Morze Czarne na południe Europy albo przez Turcję - wskazała przedstawicielka PKP Cargo.

PKP Cargo

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

Za 2024 r. spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto przy EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków oraz kosztów amortyzacji) w wysokości niecałych 300 mln zł.

Pozostałe wiadomości

Złoty osłabia się w środę wobec wszystkich głównych walut. Ekonomiści oceniają, że polska waluta może dzisiaj nieco tracić na fali wzrostu napięć geopolitycznych wokół Polski.

Obce drony nad Polską. Złoty reaguje

Obce drony nad Polską. Złoty reaguje

10 września 2025, 9:34
Źródło:
tvn24.pl

Donald Trump zażądał od UE nałożenia 100-procentowych ceł na Indie i Chiny w celu wywarcia presji na Rosję, by zakończyła wojnę w Ukrainie - podał dziennik "Financial Times". Prezydent USA miał wysunąć to "nadzwyczajne żądanie" w trakcie połączenia z wysokimi rangą amerykańskimi i unijnymi urzędnikami, którzy spotkali się we wtorek rano w Waszyngtonie.

"Financial Times": Trump zażądał od UE nałożenia 100 proc. ceł na Indie i Chiny

"Financial Times": Trump zażądał od UE nałożenia 100 proc. ceł na Indie i Chiny

10 września 2025, 14:09
Źródło:
PAP

Komisja Europejska przeanalizuje możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia, czerpiąc inspirację z planowanych przepisów w Australii - informuje Bloomberg. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników internetu.

Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"

Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"

10 września 2025, 13:26
Źródło:
Bloomberg, gov.pl

Wciąż mamy do czynienia z podwyżkami, choć coraz mniejszymi. Dostosowanie cen w sklepach do poziomu ogólnej inflacji zajmie 9-12 miesięcy - mówi Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito. W sierpniu tego roku codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,1 procent w skali roku - wynika z raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych".

Te produkty zdrożały najbardziej. "Tempo niepokoi"

Te produkty zdrożały najbardziej. "Tempo niepokoi"

10 września 2025, 12:31
Źródło:
tvn24.pl

Larry Ellison, współzałożyciel i obecny prezes Oracle, odnotował spektakularny wzrost majątku, który przybliża go do Elona Muska w rankingu najbogatszych ludzi globu. Jego fortuna zwiększyła się o 70 miliardów dolarów po opublikowaniu wyników kwartalnych firmy Oracle, które znacznie przewyższyły oczekiwania analityków i zapowiadają dalszy dynamiczny rozwój - podaje Bloomberg.

Larry Ellison goni Elona Muska. Czy będzie zmiana na podium?

Larry Ellison goni Elona Muska. Czy będzie zmiana na podium?

10 września 2025, 13:52
Źródło:
Bloomberg, Reuters

Sankcje na import LPG z Rosji i Białorusi nadal są omijane - alarmuje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, apelując o zmianę prawa. Ministerstwo Energii odpowiada, że podejmuje szereg działań w tej sprawie, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada

Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada

10 września 2025, 12:01
Źródło:
PAP

Portfolio produktowe Apple zostało właśnie wzbogacone o nowe urządzenia, a uwagę podczas wtorkowej konferencji przykuły nowe iPhone'y. Kurs akcji technologicznego giganta spadł jednak na zakończenie wtorkowych notowań o niemal 1,5 procent.

Apple pokazało nowe urządzenia. Kurs akcji w dół

Apple pokazało nowe urządzenia. Kurs akcji w dół

10 września 2025, 10:35
Źródło:
Apple, IDC, PAP

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej zostały wznowione na wszystkich czterech lotniskach wcześniej wyłączonych z ruchu lotniczego - poinformowała w środę przed godziną 9.00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej wznowione 

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej wznowione 

10 września 2025, 5:36
Źródło:
TVN24

Łączne zadłużenie sezonowych restauracji, barów i kawiarń oraz producentów i sprzedawców piwa, napojów i lodów na koniec sierpnia tego roku wyniosło 436,4 miliona złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Zadłużonych jest 15,2 tysiące podmiotów. Rekordzista zalega 4,1 miliona złotych.

Rekordzista jest winny ponad 4 miliony złotych

Rekordzista jest winny ponad 4 miliony złotych

10 września 2025, 11:47
Źródło:
PAP

Kumulacja w Lotto rozbita. We wtorek padła główna wygrana w wysokości ponad 31,7 miliona złotych. To jedna z najwyższych wygranych w historii tej gry w Polsce. Oto liczby, które wylosowano w Lotto i Lotto Plus 9 września 2025 roku.

Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana

Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana

10 września 2025, 8:12
Źródło:
tvn24.pl

Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy z czwartku na piątek zamknięta zostanie granica z Białorusią. - To oznacza sporo perturbacji dla przewoźników i gospodarki. Mamy nadzieję, że potrwa to krótko - powiedział prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek. Dodał, że część przedsiębiorców może skłonić to do zamknięcia działalności.

"Na pewno będą tacy, którzy nie wytrzymają"

"Na pewno będą tacy, którzy nie wytrzymają"

9 września 2025, 20:56
Źródło:
PAP

Narodowy Bank Polski uruchomił nowy system płatności wysokokwotowych SORBNET3 - poinformował we wtorek NBP. Zdaniem banku centralnego jest to najważniejszy polski system płatności, w którym dokonywany jest w czasie rzeczywistym rozrachunek płatności z tytułu operacji bankowych.

Nowy system płatności. Jest komunikat NBP

Nowy system płatności. Jest komunikat NBP

9 września 2025, 19:21
Źródło:
PAP

Doszło do ujawnienia służbowych danych pracowników PKO BP - poinformował bank w komunikacie. Jak dodano, luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta.

Wiadomość od "testera" i luka w największym banku w Polsce

Wiadomość od "testera" i luka w największym banku w Polsce

9 września 2025, 19:48
Źródło:
PAP

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka.

Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu

Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu

9 września 2025, 16:21
Źródło:
PAP

Ford ogłosił kolejny duży program naprawczy w Stanach Zjednoczonych, obejmujący około 1,5 miliona pojazdów. Problem dotyczy kamer cofania, które mogą wyświetlać obraz odwrócony, zniekształcony lub wcale go nie pokazywać. Informację tę podała we wtorek amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA).

Duży producent wzywa do warsztatów. Problem z kamerą

Duży producent wzywa do warsztatów. Problem z kamerą

9 września 2025, 20:12
Źródło:
Reuters, automotivedive.com

Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych, z programu SAFE trafi do Polski - przekazał we wtorek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych" - dodał premier Donald Tusk.

Premier: polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych

Premier: polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych

9 września 2025, 16:11
Aktualizacja: 9 września 2025, 17:12
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Do 11 listopada będzie kolejny przelew z KPO w wysokości 26 miliardów złotych - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Pieniądze będą finansowały między innymi budowę 250 kilometrów gazociągu, cztery satelity obserwacyjne, elektrownie wiatrowe na Bałtyku i dostęp do szerokopasmowego internetu.

Potężny przelew dla Polski

Potężny przelew dla Polski

9 września 2025, 18:45
Źródło:
PAP

Dłuższa aktywność zawodowa, czyli praca po osiągnięciu wieku emerytalnego, wiąże się z otrzymywaniem większego świadczenia. Każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent - poinformował ZUS.

Tak można zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia

Tak można zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia

9 września 2025, 18:18
Źródło:
PAP

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, a kumulacja rośnie do 420 milionów złotych. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 9 września 2025 roku.

Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Kumulacja w Eurojackpot rośnie

9 września 2025, 21:20
Źródło:
tvn24.pl

- Na etykietach cenowych w sklepach Biedronka znajdowały się informacje wprowadzające konsumentów w błąd lub nieczytelne - przekazał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie. Jak dodał spółce Jeronimo Martins Polska i jej trzem menedżerom postawiono zarzuty łamania podstawowych praw konsumentów dotyczących informowania o cenie. "Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu z prezesem UOKiK, aby wypracować satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie" - odpowiada Biedronka.

UOKiK wziął pod lupę promocje w Biedronce. Sieć i menedżerowie z zarzutami

UOKiK wziął pod lupę promocje w Biedronce. Sieć i menedżerowie z zarzutami

9 września 2025, 15:44
Źródło:
tvn24.pl

SpaceX, firma Elona Muska, ogłosiła przejęcie od EchoStar licencji i częstotliwości przeznaczonych dla satelitarnej usługi telefonii komórkowej. Cała transakcja opiewa na około 17 miliardów dolarów.

Nowy plan Elona Muska. Jest umowa

Nowy plan Elona Muska. Jest umowa

9 września 2025, 16:57
Źródło:
TechCrunch

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór do pilotażu skróconego czasu pracy. Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej. Dofinansowanie, które można dostać, to nawet milion złotych, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku

9 września 2025, 15:08
Źródło:
tvn24.pl

Trwają prace nad nowelizacją przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy. We wtorek drugą propozycją ustawy, po pierwszej zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego, będzie zajmowała się Radę Ministrów. Jak wyliczył w "Rozmowie Piaseckiego" minister finansów ograniczenie wypłat 800 plus dla cudzoziemców, w tym dla obywateli Ukrainy w Polsce, pozwoli oszczędzić "poniżej 5 miliardów złotych". Z kolei Jarosław Kaczyński, zapytany o poparcie dla drugiej rządowej propozycji, skwitował, że "jeszcze decyzji nie podjął".

800 plus po nowemu. Jarosław Kaczyński zabiera głos

800 plus po nowemu. Jarosław Kaczyński zabiera głos

9 września 2025, 11:30
Aktualizacja: 9 września 2025, 13:15
Źródło:
PAP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało we wtorek, że szacowana stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,5 procent. W lipcu była ona na poziomie 5,4 procent.

Tyle osób nie ma pracy. Najnowsze dane o bezrobociu

Tyle osób nie ma pracy. Najnowsze dane o bezrobociu

9 września 2025, 10:28
Źródło:
PAP

Nebius Group podpisała z Microsoftem pięcioletnią umowę na dostarczanie infrastruktury GPU (procesorów graficznych) w chmurze. Informacja o kontrakcie natychmiast podbiła wartość akcji amsterdamskiej spółki, które poszybowały o kilkadziesiąt procent. Wartość umowy może sięgnąć niemal 20 miliardów dolarów.

Microsoft wyda miliardy. Firma z Redmond stawia na sztuczną inteligencję

Microsoft wyda miliardy. Firma z Redmond stawia na sztuczną inteligencję

9 września 2025, 13:10
Źródło:
Reuters, CNBC

Traktujemy ten sygnał poważnie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański komentując decyzję agencji ratingowej Fitch o obniżeniu perspektywy oceny kredytowej. Szef finansów tłumaczył powody oceny. - Bardzo jasno wskazano w komunikacie agencji Fitch na weta prezydenta (...). Dziwi mnie ta fałszywa troska prezydenta - mówił.

"Dziwi mnie ta fałszywa troska prezydenta". Domański "traktuje poważnie" decyzję Fitcha

"Dziwi mnie ta fałszywa troska prezydenta". Domański "traktuje poważnie" decyzję Fitcha

9 września 2025, 8:11
Źródło:
tvn24.pl

Najważniejsze to jechać wolno - radzi w rozmowie z TVN24+ Kuba Bielak, współzałożyciel Akademii Bezpiecznej Jazdy w Warszawie. Podkreśla, że przejeżdżanie przez zalane odcinki dróg czy głębokie kałuże wymaga umiejętności oceny sytuacji i szczególnej ostrożności. Jak bezpiecznie pokonać wodę i uniknąć problemów z ubezpieczycielem? 

Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

9 września 2025, 14:53
Źródło:
TVN24+

Intel wprowadza szerokie zmiany kadrowe - po trzech dekadach z firmy odchodzi dyrektor generalna działu projektowania układów scalonych Michelle Johnston Holthaus. Szef giganta Lip-Bu Tan dąży do uproszczenia struktury zarządu, wzmocnienia nadzoru nad strategicznymi działami i zwiększenia efektywności firmy.

Rewolucja kadrowa w gigancie. Rezygnacja po 30 latach

Rewolucja kadrowa w gigancie. Rezygnacja po 30 latach

9 września 2025, 10:50
Źródło:
Reuters