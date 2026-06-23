Z kraju mObywatel z nowymi funkcjami. Poparcie kandydatów w wyborach i dyplom w telefonie Oprac. Paulina Karpińska |

Gawkowski: będziemy rozwijali mObywatela, będziemy wdrażać europejski portfel tożsamości cyfrowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

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Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Zmiana ta pozwoli użytkownikom m.in. na elektroniczne udzielanie poparcia kandydatom wyborczym.

Możliwe stanie się również okazanie bezpośrednio w aplikacji dyplomu ukończenia studiów czy świadectwa niektórych uprawnień zawodowych, a kierowcy uzyskają łatwiejszy dostęp do swoich danych.

📱 Rada Ministrów przyjęła przepisy, które rozszerzają działanie aplikacji mObywatel. Dzięki tej decyzji w telefonie pojawią się https://t.co/SrSDzzmzYz. cyfrowe dyplomy wyższych uczelni, uprawnienia zawodowe oraz ułatwienia dla kierowców i właścicieli nieruchomości. Nowe… pic.twitter.com/aPIXiTrqxd — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 23, 2026 Rozwiń

Na liczniku 12 milionów użytkowników mObywatela

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wprowadzona zmiana "jest odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkowników". Dodało, że przez ostatnie 2,5 roku liczba użytkowników mObywatela podwoiła się i wynosi 12 milionów.

Za sprawą poszerzenia rejestrów w mObywatelu możliwe stanie się cyfrowe udzielenie poparcia kandydatom na prezydenta RP, posłów, europosłów i senatorów, a pełnomocnicy wyborczy zyskają wgląd do danych i wyników swojego komitetu.

- Możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów – zapowiedziało ministerstwo.

Dowiedz się więcej: Nowa funkcja w mObywatelu. Na razie zobaczą ją tylko niektórzy

mDyplomy w mObywatelu. Nowa usługa

Rozporządzenie umożliwia także wdrożenie usługi mDyplomy. Dzięki niej absolwenci uczelni będą mogli okazać dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu bezpośrednio w mObywatelu. Funkcja obejmie również dyplomy doktorskie i habilitacyjne. W przypadku uprawnień zawodowych – rzeczoznawcy majątkowego, geodety i kartografa oraz prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego – możliwe stanie się dodanie poświadczających je dokumentów do aplikacji.

Kolejna zapowiadana funkcja mObywatela pozwoli kierowcom sprawdzić, czy nie został na nich nałożony zakaz prowadzenia pojazdów, a także czy obowiązuje ich okres próbny i do kiedy on potrwa. W usłudze Księgi Wieczyste będzie można z kolei wyświetlać podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

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