Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

mObywatel z nową funkcją. Nie każdy ją już zobaczy

|
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Jak złożyć wniosek o skrzynkę e-Doręczeń dla osoby fizycznej?
Źródło wideo: YouTube, Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło zdj. gł.: SibFilm/Shutterstock
e‑Doręczenia są już dostępne w aplikacji mObywatel, choć - jak zastrzega Kancelaria Premiera - usługa będzie wdrażana stopniowo.

Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w serwisie X, "e-Doręczenia są już dostępne w aplikacji mobilnej mObywatel". Na rządowej stronie zaznaczono jednak, że usługa będzie udostępniana stopniowo. "Do końca czerwca pojawi się ona wszystkim użytkownikom aplikacji" - zaznaczono.

System elektronicznych doręczeń (e-Doręczeń) jest obowiązkowy dla większości instytucji publicznych od 1 stycznia 2026 roku.

Oficjalna korespondencja z urzędami przez telefon

Kancelaria wyjaśniła, że "to wygodny i bezpieczny sposób prowadzenia oficjalnej korespondencji z urzędami bezpośrednio z telefonu".

W aplikacji można:

  • odbierać i wysyłać korespondencję urzędową,
  • sprawdzać status przesyłek i swoich spraw,
  • korzystać z najważniejszych funkcji skrzynki.

>>> "Koniec ery awizo". Co się zmieni od stycznia?

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło, że adres do doręczeń elektronicznych (ADE) można założyć w kilka minut. Proces jest bezpłatny i odbywa się w pełni online - m.in. z wykorzystaniem aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

  • należy wejść na stronę edoreczenia.gov.pl,
  • zalogować się, korzystając z Profilu Zaufanego lub aplikacji mObywatel,
  • wypełnić formularz i podać adres e-mail do powiadomień,
  • potwierdzić założenie skrzynki, klikając w link aktywacyjny przesłany na e-mail.
Rządowa aplikacja bije rekordy. Skorzystały miliony użytkowników
Dowiedz się więcej:

Rządowa aplikacja bije rekordy. Skorzystały miliony użytkowników

e-Doręczenia. Co to jest?

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzenie. Umożliwia bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami, a instytucjami publicznymi poprzez adres do doręczeń elektronicznych. Dzięki temu systemowi można zaoszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym przesyłaniem dokumentów.

Nowy obowiązek dla firm. Jest coraz mniej czasu
Dowiedz się więcej:

Nowy obowiązek dla firm. Jest coraz mniej czasu

W praktyce oznacza to, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej, bez potrzeby wizyty na poczcie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu.

Korespondencja przesyłana przez e-Doręczenia między obywatelami lub firmami a podmiotami publicznymi jest bezpłatna.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
Lech Narbutt ma 93 lata. Walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Po "domu szczęśliwości" nie zostało nic, 93-latek walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Laura Maksimowicz
Warszawski Szpital Południowy
"Mina wybuchła nam w rękach". Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym
Patryk Michalski
Udostępnij:
Tagi:
mObywatel
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Orlen kupuje jedną piątą Goliata. Przełomowa transakcja w Norwegii
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Miliony baryłek w drodze. Porozumienie z Iranem otwiera cieśninę Ormuz
Ze świata
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie na stacjach w piątek. Nowe maksymalne ceny paliw
Moto
tankowanie benzyna stacja paliwo
Zbliża się kolejny skok cen. Ekspertka o prognozach dla paliw
Donald Trump
Apple i Intel z umową. Trump chce wzmocnić krajowy przemysł
Tech
Bernard Arnault
Miliarderzy wykupują francuskie media na kilka miesięcy przed wyborami
Ze świata
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Przegoniliśmy Szwecję, Niemcy i Danię. "Mamy państwo wydatkowe"
Pamięć RAM
Kryzys chipów pamięci uderza w Apple. Firma szykuje podwyżkę cen
Tech
Rozmowa Piaseckiego - Sławomir Dudek
Szef Rady Fiskalnej: wynagrodzenia lekarzy wymknęły się spod kontroli
Kuba
Kuba pogrążona w ciemności. Już 16. awaria elektrowni
Ze świata
Paliwa benzyna
Tyle zapłacimy za paliwo na stacjach benzynowych
Moto
Donald Trump
Trump: chciałem uniknąć katastrofy
Ze świata
ropa
Zwrot na rynku ropy. Nadchodzi potężna nadwyżka
Rynki
ZUS
"ZUS może zostać sparaliżowany". Pracownicy odeszli od biurek
Kevin Warsh
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Pierwsza taka sesja w historii polskiej giełdy
Emmanuel Macron
Jednoznaczny apel G7. Ochrona dzieci i młodzieży ma być priorytetem
Ze świata
Day trader kupuje i sprzedaje kryptowalutę Bitcoin
Sądny dzień dla klientów. Setki firm z branży krypto mogą zniknąć z rynku
Łukasz Figielski
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Ogromne pieniądze z UE dla polskich rolników
Sam Altman i Donald Trump
G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"
Tech
Jeff Bezos
Założyciel Amazona ostrzega przed nowym problemem. Wywoła go AI
Tech
Ceny paliw
Ile zapłacą firmy za podatek od nadzwyczajnych zysków?
Google
Koniec tajemnicy Google. Nadchodzą zmiany
Tech
ludzie ulica przejscie warszawa
Ponad połowa pensji na mieszkanie. Młodzi Polacy muszą wybierać
Nieruchomości
Ursula von der Leyen
Tracą na rosyjskich blokadach. Unia ma im pomóc
Ze świata
Volkswagen flaga
Volkswagen pod presją. Kierownictwo alarmuje, fabryka ogranicza produkcję
Moto
TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
giełda notowania
SpaceX wyprzedza Amazon. Akcje spółki mocno w górę
Rynki
LNG tankowiec shutterstock_2551532915_1
Ściągają puste tankowce przed otwarciem cieśniny Ormuz
Ze świata
shutterstock_2262727791
Kryptowalutowy gigant pod ścianą. Binance czeka na decyzję w UE
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica