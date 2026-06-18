Z kraju mObywatel z nową funkcją. Nie każdy ją już zobaczy Oprac. Paulina Karpińska |

Jak złożyć wniosek o skrzynkę e-Doręczeń dla osoby fizycznej? Źródło wideo: YouTube, Ministerstwo Cyfryzacji Źródło zdj. gł.: SibFilm/Shutterstock

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Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w serwisie X, "e-Doręczenia są już dostępne w aplikacji mobilnej mObywatel". Na rządowej stronie zaznaczono jednak, że usługa będzie udostępniana stopniowo. "Do końca czerwca pojawi się ona wszystkim użytkownikom aplikacji" - zaznaczono.

System elektronicznych doręczeń (e-Doręczeń) jest obowiązkowy dla większości instytucji publicznych od 1 stycznia 2026 roku.

📱 Uruchomiliśmy kolejną ważną usługę w mObywatelu. e-Doręczenia są już dostępne w aplikacji mobilnej - to wygodny i bezpieczny sposób prowadzenia oficjalnej korespondencji z urzędami bezpośrednio z telefonu.

➡️ Bez papierowych dokumentów,

➡️ bez awizo

➡️ i bez zbędnych… pic.twitter.com/1rolkXOnln — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 18, 2026 Rozwiń

Oficjalna korespondencja z urzędami przez telefon

Kancelaria wyjaśniła, że "to wygodny i bezpieczny sposób prowadzenia oficjalnej korespondencji z urzędami bezpośrednio z telefonu".

W aplikacji można:

odbierać i wysyłać korespondencję urzędową,

sprawdzać status przesyłek i swoich spraw,

korzystać z najważniejszych funkcji skrzynki.

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Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło, że adres do doręczeń elektronicznych (ADE) można założyć w kilka minut. Proces jest bezpłatny i odbywa się w pełni online - m.in. z wykorzystaniem aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

należy wejść na stronę edoreczenia.gov.pl,

zalogować się, korzystając z Profilu Zaufanego lub aplikacji mObywatel,

wypełnić formularz i podać adres e-mail do powiadomień,

potwierdzić założenie skrzynki, klikając w link aktywacyjny przesłany na e-mail.

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e-Doręczenia. Co to jest?

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzenie. Umożliwia bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami, a instytucjami publicznymi poprzez adres do doręczeń elektronicznych. Dzięki temu systemowi można zaoszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym przesyłaniem dokumentów.

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W praktyce oznacza to, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej, bez potrzeby wizyty na poczcie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu.

Korespondencja przesyłana przez e-Doręczenia między obywatelami lub firmami a podmiotami publicznymi jest bezpłatna.

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