mObywatel z nową funkcją. Nie każdy ją już zobaczy
Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w serwisie X, "e-Doręczenia są już dostępne w aplikacji mobilnej mObywatel". Na rządowej stronie zaznaczono jednak, że usługa będzie udostępniana stopniowo. "Do końca czerwca pojawi się ona wszystkim użytkownikom aplikacji" - zaznaczono.
System elektronicznych doręczeń (e-Doręczeń) jest obowiązkowy dla większości instytucji publicznych od 1 stycznia 2026 roku.
Oficjalna korespondencja z urzędami przez telefon
Kancelaria wyjaśniła, że "to wygodny i bezpieczny sposób prowadzenia oficjalnej korespondencji z urzędami bezpośrednio z telefonu".
W aplikacji można:
- odbierać i wysyłać korespondencję urzędową,
- sprawdzać status przesyłek i swoich spraw,
- korzystać z najważniejszych funkcji skrzynki.
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Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło, że adres do doręczeń elektronicznych (ADE) można założyć w kilka minut. Proces jest bezpłatny i odbywa się w pełni online - m.in. z wykorzystaniem aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.
Jak założyć adres do e-Doręczeń?
- należy wejść na stronę edoreczenia.gov.pl,
- zalogować się, korzystając z Profilu Zaufanego lub aplikacji mObywatel,
- wypełnić formularz i podać adres e-mail do powiadomień,
- potwierdzić założenie skrzynki, klikając w link aktywacyjny przesłany na e-mail.
e-Doręczenia. Co to jest?
e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzenie. Umożliwia bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami, a instytucjami publicznymi poprzez adres do doręczeń elektronicznych. Dzięki temu systemowi można zaoszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym przesyłaniem dokumentów.
W praktyce oznacza to, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej, bez potrzeby wizyty na poczcie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu.
Korespondencja przesyłana przez e-Doręczenia między obywatelami lub firmami a podmiotami publicznymi jest bezpłatna.