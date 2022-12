"Państwo w komórce". Zapowiedź zmian w rządowej aplikacji

czytaj dalej

Wielokrotnie o tym mówiłem, że Lotos jest dzisiaj, był i moim zdaniem będzie przez jakiś czas kurą znoszącą złote jaja, więc szkoda go po prostu sprzedawać. Szczególnie za taką cenę - powiedział w TVN24 Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ. Wyjaśnił, że "ten trochę ponad miliard złotych, za który otrzymujemy 30 procent rafinerii jest kwotą nie przystającą w stosunku do warunków, które mamy". Czy to darowizna? - No tak - odpowiedział.