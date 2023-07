mObywatel z problemami, minister przeprasza i odwołuje spotkanie z mieszkańcami

Debiutu aplikacji mObywatel 2.0 nie można zaliczyć do udanego. Wielu użytkowników zgłaszało problemy z działaniem aplikacji. Minister cyfryzacji w piątek późnym wieczorem w zamieszczonym nagraniu chwalił nowe funkcjonalności i przepraszał tych, którzy nie mieli szans na zapoznanie się z nimi. Było tak duże zainteresowanie, że nie byliśmy w stanie obsłużyć wszystkich waszych potrzeb - tłumaczył. Pracy wydaje się, że jest dużo, bo planowane na sobotę spotkanie Cieszyńskiego z mieszkańcami Malczyc, zostało odwołane. Jak przekazali organizatorzy "minister dostał pilny telefon i zawraca do Warszawy".

Problemy techniczne w aplikacji

Cieszyński: nie byliśmy w stanie obsłużyć wszystkich waszych potrzeb

W sobotę 15 lipca w Malczycach planowane było o 11 godz. spotkanie z Januszem Cieszyńskim z mieszkańcami po to, aby poruszyć tematy związane z cyfryzacją, gospodarką, ekonomią i wsparciem przedsiębiorców. Organizatorzy spotkania jednak przekazali, że minister dostał "pilny telefon i zawraca do Warszawy".

Opinie o mObywatelu

W mediach społecznościowych wielu użytkowników narzeka na działanie, a raczej brak działania aplikacji. "Nie działa, brak możliwości zalogowania", "czytam, komentuję, a zdaniem mObywatela nie mam internetu!", "przed aktualizacją działała, a teraz nadaje się tylko do kosza" - to niektóre z komentarzy pod postem Centralnego Ośrodka Informatyki o problemach.

"Panie Ministrze @jciesz prośba o interwencję u szefa straży sejmowej. Wczoraj na bramkach do Sejmu legitymując się mObywatel strażnicy powiedzieli, że powinienem mieć "plastikowy" dowód osobisty. Całe szczęście miałem. Czy nie wystarczy jednak mObywatel? Co jak co, ale wszystkie jednostki publiczne powinny to honorować. Czy chcąc wejść do Sejmu muszę mieć plastikowy dowód? Mam nadzieję, że już nie" - napisał.