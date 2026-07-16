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Z kraju

mObywatel dla rodziców. Ważne funkcje przed wyjazdem dziecka na kolonie

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dzieci wakacje oboz jezioro pomost AdobeStock_210427689
Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Rządowa aplikacja mObywatel pozwala rodzicom sprawdzić czy podróż ich dzieci na kolonie lub wakacyjny obóz jest bezpieczna. Służą do tego takie funkcje, jak Bezpieczny autobus i Uprawnienia kierowcy. Podróż dziecka mogą również ułatwić mLegitymacja oraz rejestracja w systemie Odyseusz.

Dzięki usłudze Bezpieczny autobus w ubiegłym roku dane pojazdów sprawdzono 95 tys. razy. W tym samym czasie do weryfikacji uprawnień kierowców przez pasażerów lub ich bliskich doszło w ponad 244 tys. przypadków - wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji.

Weryfikacja kierowców

Korzystając z Bezpiecznego autobusu można sprawdzić dane pojazdu widniejące w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), takie jak np. ważność ubezpieczenia, dane techniczne pojazdu oraz data ostatniego i następnego przeglądu technicznego autokaru. By uzyskać takie informacje wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu - przypomniało Ministerstwo Cyfryzacji.

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W usłudze Uprawnienia kierowcy użytkownicy znajdą informacje o uprawnieniach do prowadzenia pojazdu, ich kategorii, dacie ważności i kategorii prawa jazdy czy organie, który je wydał.

Aby poznać te dane należy wpisać w aplikacji mObywatel imię i nazwisko kierowcy oraz numer jego dokumentu.

mObywatel przed wyjazdem na kolonie

Dzieci wyjeżdżające na wakacje mogą korzystać z aplikacji mObywatel Junior, w której będą mieć przy sobie mLegitymację. Dokument w tej formie również jest potwierdzeniem statusu ucznia i uprawnień do korzystania ze zniżek na bilety.

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Ministerstwo Cyfryzacji zarekomendowało rejestrację dzieci wyjeżdżających na zagraniczne kolonie w systemie Odyseusz.

- Wakacyjne wyjazdy dzieci to momenty, które mogą być bezpieczniejsze z mObywatelem. Sprawdzenie autobusu i uprawnień kierowcy zajmuje tylko chwilę, a może dać rodzicom większy spokój i mniej stresu w i tak stresującym dla nich czasie - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Źródło: PAP
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Tagi:
mObywateldzieciwakacjePodróże
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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