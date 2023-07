Będzie nowy dokument tożsamości. Ministerstwo wyjaśnia

14 lipca wchodzi w życie ustawa o aplikacji mObywatel. Za jej sprawą zyskamy nowy dokument - mDowód. Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego – dokumenty różnią się miedzy innymi serią i numerem oraz datą ważności.

mObywatel 2.0 i mDowód od 14 lipca 2023 roku

"mObywatel 2.0 to aplikacja, którą od 14 lipca można bezpiecznie i bezpłatnie pobrać na swój smartfon ze sklepu Google Play i App Store. Nowa aplikacja to przede wszystkim asystent obywatela, dzięki któremu załatwianie spraw urzędowych będzie prostsze i wygodniejsze - bez wychodzenia z domu" - podało MC.

- Jesteśmy największym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadził cyfrowy dokument tożsamości. Każdy z nas będzie mógł wylegitymować się mDowodem na terenie całego kraju. Jesteśmy zobowiązani respektować ten dokument i umieć potwierdzić tożsamość osoby, która się nim posługuje. To bardzo proste. Skanujemy kod QR udostępniony przez inną osobę, na przykład pracownika urzędu, i w ten sposób potwierdzamy swoją tożsamość - wyjaśnił Cieszyński.

mDowód - kiedy będzie można użyć?

"Przypominamy, że nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności. mDowodu będziemy mogli użyć w każdej sytuacji: w urzędach, u notariusza, zawierając umowy, ale też np. wypożyczając samochód czy sprzęt sportowy" - napisano w komunikacie.

- składając wniosek o nowy dowód osobisty, - przekraczając granicę kraju, - załatwiając sprawy w podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, m.in. w bankach (to będzie możliwe od 1 września br.).

mObywatel 2.0 - logowanie do różnych instytucji

"Przez aplikację zalogujemy się także do serwisów publicznych, np. do e-Urzędu Skarbowego, ZUS, PUE czy IKP. Jak przekonuje Janusz Cieszyński, jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie. "Nie będziemy musieli zapamiętywać już różnych haseł i loginów, logowanie będzie proste i szybkie" - napisało MC.