Z kraju Rządowa aplikacja bije rekordy. Skorzystały miliony użytkowników Oprac. Paulina Karpińska

Gawkowski: będziemy rozwijali mObywatela, będziemy wdrażać europejski portfel tożsamości cyfrowej

"Jeszcze 2,5 roku temu z aplikacji korzystało zaledwie 5,7 miliona osób. Dziś to już 12 milionów użytkowników, którzy codziennie logują się do niej aż 1,5 miliona razy" - przekazał resort cyfryzacji w serwisie X.

Najpopularniejsze usługi w aplikacji mObywatel

Ministerstwo cyfryzacji wyjaśniło, że "mObywatel to: 47 przydatnych usług, 28 cyfrowych dokumentów i dziesiątki przydatnych funkcji".

Największą popularnością cieszy się usługa umożliwiająca sprawdzenie liczby swoich punktów karnych. "Usługa została wyświetlona już 31 milionów razy" - podał resort cyfryzacji w komunikacie.

"Dużym zainteresowaniem cieszy się także 'Historia pojazdu', którą Polacy wykorzystali już ponad 10 milionów razy do weryfikacji aut - czytamy.

Polacy chętnie korzystają także z usługi Zastrzeż PESEL. "To dzięki niej w kilka sekund można zadbać o swoje bezpieczeństwo i zastrzec swój numer PESEL. Zrobiło to już ponad 8 milionów osób" - zaznaczył resort cyfryzacji.

Gawkowski: ta aplikacja pomaga Polkom i Polakom funkcjonować na każdym etapie

Na wtorkowej konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, powiedział, że "12 milionów mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego".

- Ta aplikacja pomaga Polkom i Polakom funkcjonować na każdym etapie ich życia. Jest pomocą w chwilach trudnych, kryzysowych, takich jak stłuczka, kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym i dzięki mObywatelowi możemy szybko i bardzo sprawnie zarządzić tą sytuacją – zaznaczył.

Przypomniał, że w aplikacji mObywatel rejestracja firmy trwa 90 sekund. - O tym, że mObywatel stał się codziennością naszego życia, świadczy liczba logowań, która odbywa się codziennie w aplikacji. Te półtora miliona logowań dziennie to świadectwo tego, jak często korzystamy z aplikacji i jak ją polubiliśmy - ocenił.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski Źródło zdjęcia: PAP/Tomasz Gzell

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zaznaczył, że aplikacja jest łatwa w obsłudze i nie wymaga wysokich kompetencji cyfrowych.

- Aplikacja mObywatel to historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej. Największe państwa w Unii Europejskiej w tej chwili ogłaszają dumnie, że przekroczyły właśnie 3 lub 4 miliony użytkowników ich aplikacji rządowych. Bardzo się cieszymy i bardzo im kibicujemy, żeby kiedyś dotarli do tego miejsca, w którym Polska już jest - stwierdził Standerski.

