Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rządowa aplikacja bije rekordy. Skorzystały miliony użytkowników

|
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Gawkowski: będziemy rozwijali mObywatela, będziemy wdrażać europejski portfel tożsamości cyfrowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Z rządowej aplikacji mObywatel korzysta już dwanaście milionów użytkowników - przekazał resort cyfryzacji. Podał także, które funkcje cieszą się największą popularnością.

"Jeszcze 2,5 roku temu z aplikacji korzystało zaledwie 5,7 miliona osób. Dziś to już 12 milionów użytkowników, którzy codziennie logują się do niej aż 1,5 miliona razy" - przekazał resort cyfryzacji w serwisie X.

Najpopularniejsze usługi w aplikacji mObywatel

Ministerstwo cyfryzacji wyjaśniło, że "mObywatel to: 47 przydatnych usług, 28 cyfrowych dokumentów i dziesiątki przydatnych funkcji".

Największą popularnością cieszy się usługa umożliwiająca sprawdzenie liczby swoich punktów karnych. "Usługa została wyświetlona już 31 milionów razy" - podał resort cyfryzacji w komunikacie.   

Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
Dowiedz się więcej:

Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel

"Dużym zainteresowaniem cieszy się także 'Historia pojazdu', którą Polacy wykorzystali już ponad 10 milionów razy do weryfikacji aut - czytamy.

Polacy chętnie korzystają także z usługi Zastrzeż PESEL. "To dzięki niej w kilka sekund można zadbać o swoje bezpieczeństwo i zastrzec swój numer PESEL. Zrobiło to już ponad 8 milionów osób" - zaznaczył resort cyfryzacji.

>>> Nowa usługa w rządowej aplikacji

Gawkowski: ta aplikacja pomaga Polkom i Polakom funkcjonować na każdym etapie

Na wtorkowej konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, powiedział, że "12 milionów mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego".

- Ta aplikacja pomaga Polkom i Polakom funkcjonować na każdym etapie ich życia. Jest pomocą w chwilach trudnych, kryzysowych, takich jak stłuczka, kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym i dzięki mObywatelowi możemy szybko i bardzo sprawnie zarządzić tą sytuacją – zaznaczył.

Przypomniał, że w aplikacji mObywatel rejestracja firmy trwa 90 sekund. - O tym, że mObywatel stał się codziennością naszego życia, świadczy liczba logowań, która odbywa się codziennie w aplikacji. Te półtora miliona logowań dziennie to świadectwo tego, jak często korzystamy z aplikacji i jak ją polubiliśmy - ocenił.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski
Źródło zdjęcia: PAP/Tomasz Gzell

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zaznaczył, że aplikacja jest łatwa w obsłudze i nie wymaga wysokich kompetencji cyfrowych.

- Aplikacja mObywatel to historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej. Największe państwa w Unii Europejskiej w tej chwili ogłaszają dumnie, że przekroczyły właśnie 3 lub 4 miliony użytkowników ich aplikacji rządowych. Bardzo się cieszymy i bardzo im kibicujemy, żeby kiedyś dotarli do tego miejsca, w którym Polska już jest - stwierdził Standerski.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
TVN24
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
Udostępnij:
Tagi:
mObywatelministerstwo cyfryzacjiKrzysztof Gawkowski
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
TVN24
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
TVN24
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
TVN24
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
Z kraju
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
TVN24
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
TVN24
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
TVN24
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
TVN24
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
TVN24
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
Zbigniew Kapiński
"Sam powiedział, że jest doskonałym przykładem neosędziego"
TVN24
Wybita szyba w autobusie
Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany
WARSZAWA
Stanisław Kracik
Premier potwierdził, kto będzie komisarzem w Krakowie
TVN24
Wypadek w Wilkowie Polskim
Jechał za szybko, nie opanował auta. Zginął, a trzymiesięczne dziecko w szpitalu
TVN24
STP Kabaty
W nocy weszli na teren metra, chcieli pomalować wagony. Interweniowała ochrona i policja
WARSZAWA
Czterech nastolatków dręczyło rówieśników
Czterech nastolatków kazało dwóm innym kopać grób. Uważają, że to normalne
TVN24
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
TVN24
Donald Tusk
Premier o "dziejowej chwili". W środę podpisanie ważnego traktatu
TVN24
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
TVN24
EN_01662405_0088
Prezydent zdecydował wbrew opinii prezesa. "Miał ograniczony wybór"
TVN24
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
TVN24
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
29-latka próbowała przekupić policjantów
Po awanturze wsiadła za kółko z dwoma promilami. Chciała przekupić policję
TVN24
TANKOWANIE-STACJA-shutterstock_2063966330
Takie będą ceny paliw w środę. Są nowe wytyczne
Moto
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
Ze świata
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
podcast1-20260526-085835-News Michalskiego-C1-0002
0 złotych za kilometrówki. Posłanka: z tym są same kłopoty
TVN24
Urząd Miasta Krakowa
Ruszyła giełda nazwisk. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa?
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica