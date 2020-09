W zabawkach ma być mniej aluminium. Jest projekt rozporządzenia

Nowe rozporządzenie wdrażać będzie do polskich przepisów unijne rozwiązania ws. sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do aluminium.

Ochrona zdrowia dzieci

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że glin kumuluje się w organizmie człowieka. "Po przedostaniu się przez barierę śluzówki glin konkuruje z żelazem o miejsce wiązania do transferyny – białka transportującego jony Fe3+. Transferyna reguluje stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportuje je do tkanek. Aluminium może przekroczyć barierę krew-mózg dostając się do mózgu i łożyska, aby dotrzeć do płodu" - czytamy.