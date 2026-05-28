Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Alarmujące dane Krajowego Rejestru Długów. "Alimenty nie są przysługą"

|
500 zł na dziecko oznacza niższe alimenty
Rekordowe długi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Liczba młodych dłużników alimentacyjnych wzrosła w trakcie ostatnich 12 miesięcy o ponad połowę. Łączny dług jest już dwa razy większy i przekroczył 10 milionów złotych - poinformowali przedstawiciele Krajowego Rejestru Długów.

Dłużników alimentacyjnych w wieku 18-25 lat jest więcej o 53 pkt proc., a ich długi zwiększyły się o 93 pkt proc. do 10,9 mln zł w ujęciu rocznym - przekazał Krajowy Rejestr Długów. Co druga osoba nie spłaca też innych zobowiązań - podano.

Jak poinformowano, w Krajowym Rejestrze Długów widnieje 787 dłużników alimentacyjnych w wieku 18-25 lat. Rok wcześniej było ich 513, a zaległości wynosiły 5,6 mln zł. Średnio osoba z tej grupy wiekowej ma do spłaty 13,9 tys. zł.

Kto ma największe zaległości?

Jak ocenił KRD, coraz więcej młodych osób zaczyna dorosłe życie od zaległości alimentacyjnych, co jest niepokojące.

Jak podano, mężczyźni stanowią 93 proc. wszystkich dłużników alimentacyjnych wpisanych do KRD i odpowiadają za 96 proc. łącznej kwoty zaległości (15,15 mld zł). Kobiety to blisko 7 proc. dłużników, a ich zadłużenie wynosi 698,4 mln zł.

Najliczniejsza grupa to dłużnicy w wieku 46-55 lat - jest ich 97,7 tys., a ich łączne zaległości alimentacyjne wynoszą 6,69 mld zł. Drugą grupę stanowią osoby w wieku 36-45 lat; 78,3 tys. osób ma zaległości wynoszące 4,45 mld zł. Dalej plasują się dłużnicy od 56 do 65 lat - to 56,7 tys. osób z długiem 3,35 mld zł.

Największe zaległości alimentacyjne mają mieszkańcy Mazowsza - 2,12 mld zł. Na kolejnych miejscach plasują się ci ze Śląska (1,73 mld zł) i Dolnego Śląska (1,39 mld zł). Najniższe zadłużenie zanotowano w województwie opolskim (383 mln zł), podlaskim (411,5 mln zł) i podkarpackim (484 mln zł).

Analityk z Wall Street: wtedy zarabia się największe pieniądze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Analityk z Wall Street: wtedy zarabia się największe pieniądze

Joanna Rubin-Sobolewska

Ogólny spadek liczby dłużników

Łączna liczba dłużników alimentacyjnych w KRD wynosi obecnie 270,7 tys. - rok wcześniej było ich 292,4 tys. Suma zaległości zmniejszyła się rok do roku z 16,26 mld zł do 15,85 mld zł. Jak podkreślił KRD, za spadkiem nie stoi poprawa spłacalności.

"Spadek liczby widocznych wpisów wynika przede wszystkim z obowiązku usuwania danych po spełnieniu ustawowych przesłanek, a nie ze zmniejszenia samego zadłużenia alimentacyjnego. Innymi słowy: gdyby patrzeć na dane bez usunięć ustawowych, zadłużenie raczej by wzrosło, a nie spadło. Usunięcie wpisu nie oznacza, że dłużnik zapłacił; dziecko nadal nie otrzymało należnych pieniędzy" - tłumaczył w informacji prasowej prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

Karta czy gotówka? Te błędy uderzą po kieszeni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Karta czy gotówka? Te błędy uderzą po kieszeni

Maja Piotrowska

Połowa to multidłużnicy

Co drugi dłużnik alimentacyjny wpisany do KRD to multidłużnik - czyli osoba, która nie płaci alimentów i równocześnie nie reguluje innych zobowiązań, np. mandatów, rat kredytów, abonamentu za telefon, internet czy telewizję. To oznacza, że co najmniej połowa dłużników alimentacyjnych to ludzie, którzy nie mają zwyczaju w ogóle płacić zobowiązań - podkreślili autorzy raportu.

"Trzeba jasno powiedzieć, że alimenty nie są prywatną przysługą dla byłego partnera, tylko formalnie określonym obowiązkiem wobec dziecka. Ich wysokość ustala sąd, biorąc pod uwagę nie tylko to, ile ktoś dziś zarabia, lecz także to, ile realnie mógłby zarabiać, uwzględniając kwalifikacje, zdrowie, majątek i sytuację zawodową. Gdy rodzic nie płaci przez miesiące i lata, zaległość szybko rośnie. Dlatego w KRD widzimy zobowiązania sięgające kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych" - podkreślił Adam Łącki.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
39 min
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie ma karetki do reanimacji 3-letniego dziecka, bo jest u osoby po alkoholu. Powiedziałem: dość!"
TVN24
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
długiMłodzieżzadłużenie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
TVN24
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Michał Woś
Jest decyzja sądu w sprawie Wosia
TVN24
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
FAŁSZMiał klęknąć "do modlitwy", ale odmówił. Co się wydarzyło w meczecie
Zuzanna Karczewska
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
Z kraju
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
Vectra
Klienci Vectry bez dostępu do usług
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
Turystyka
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcą odwołać burmistrza, w niedzielę referendum
WARSZAWA
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
TVN24
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Pożar wybuchł w miejscowości Kruszew
Pożar dachu szkoły, ewakuacja uczniów
WARSZAWA
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
Z kraju
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
TVN24
Atak nożownika na stacji Winterthur w Szwajcarii
Atak nożownika w Szwajcarii. Są ranni
TVN24
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica