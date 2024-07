Po wakacjach do Sejmu ma trafić projekt zmian ustawy o OZE (odnawialnych źródłach energii), który ma zawierać między innymi nowe przepisy dla prosumentów - przekazała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Po wakacjach Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma też pracować nad zmianą ustawy o offshore.

Szefowa resortu klimatu poinformowała na konferencji prasowej, że zakończył się proces konsultacji projektu zmiany ustawy o OZE, zawierającego m.in. nowy sposób rozliczeń za energię dla niektórych prosumentów. Jak podkreśliła, projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony samych prosumentów i większych uczestników rynku.

- Teraz trafi z powrotem na Komitet Stały Rady Ministrów i wierzę, że w trybie powakacyjnym będziemy pracować nad nim w parlamencie - stwierdziła.

MKiŚ: projekt ustawy o OZE w Sejmie po wakacjach

Jak przypomniała, projektowane przepisy mają dać niektórym prosumentom - rozliczającym się dziś w systemie net-billingu -możliwość zmiany sposobu rozliczania i przejście ze średnich miesięcznych cen rynkowych na rynkowe ceny godzinowe energii elektrycznej.

- Ci, którzy przejdą na rozliczenia bardziej rynkowe, rozliczenia godzinowe otrzymają od nas bonus - zamiast dotychczasowych 20 procent otrzymają 30 procent zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną - podkreśliła Hennig-Kloska.

Przypomniała też, że projektowane przepisy przewidują doliczenie podatku VAT do ceny energii, którą oddają do sieci prosumenci korzystający z net-billingu, czyli wszyscy, którzy zainstalowali fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 r. Obecnie oddają oni energię po cenie netto, a za tę pobraną z sieci płacą cenę brutto, z VAT-em.

- Cena po przyjęciu ustawy za wprowadzoną energię elektryczną do sieci, którą otrzyma prosument, będzie mniej więcej o 1/4 wyższa. Depozyt zgromadzony przez prosumenta odprowadzony do sieci będziemy przeliczać o wskaźnik 1,23 (23 proc. VAT), by wyrównać tę niesprawiedliwość, która funkcjonowała w systemie - podkreśliła Hennig-Kloska.

Maksymalne ceny energii dla morskich farm wiatrowych

Jak z kolei poinformował wiceminister klimatu Miłosz Motyka, w najbliższych tygodniach ministerstwo klimatu ma przestawić rekomendację dotyczącą maksymalnych cen energii - tzw. strike price - dla drugiej fazy budowy morskich farm wiatrowych. Dodał, że resort jesienią przystąpi do prac nad nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

- Zakończył pracę zespół do spraw ceny maksymalnej, więc jeśli chodzi o rekomendację i cenę, to jest kwestia najbliższych tygodni. To kwestia, do której kompleksowo podchodzimy w resorcie i po ustawie prosumenckiej, po ustawie w zakresie odblokowania potencjału lądowej energetyki wiatrowej, przystąpimy do nowelizacji ustawy offshore - powiedział Motyka.

- Myślę, że na jesieni przystąpimy do nowelizacji tej ustawy, by zagwarantować lepsze warunki rozwoju polskiego przemysłu w całym łańcuchu dostaw - dodał.

Paulina Hennig-Kloska oszacowała też, że w ciągu dwóch miesięcy resort powinien przekazać do rządu projekt zmiany tzw. ustawy odległościowej, wcześniej ministerstwo planuje konsultacje w pełnym wymiarze projektu, tak by zebrać uwagi i sugestie. Zaprezentowane już założenia przewidują zniesienie dla lądowej energetyki wiatrowej tzw. zasady 10H, wprowadzenie 500 metrów jako minimalnej odległości turbiny wiatrowej od zabudowań i pewne zmiany procedury inwestycyjnej. Liczymy, że we wrześniu możemy już nad nią pracować w Sejmie - dodał Motyka.

Jeśli chodzi o projekt ostatecznej wersji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), ministerstwo przewiduje, że na początku września będzie gotowe do wysłania jej do Komisji Europejskiej - dodała szefowa MKiŚ.

Jak również poinformowała ministra Hennig-Kloska, w środę podpisano trzy umowy z PGE Dystrybucja na ponad 220 mln zł na rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce Wschodniej. Umowy zawierają dotacje z Funduszy Polska Wschodnia na rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych i dotyczą rejonów Białystok, Rzeszów i Zamość PGE Dystrybucja.

Autorka/Autor:kris/ams

Źródło: PAP