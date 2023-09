Zmiana w etykietach miodu. "Istotna dla konsumenta"

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji we wtorek opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. W tym przypadku chodzi o miód. Propozycja trafiła do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Zmiany w oznakowaniu miodu

Okres przejściowy

Jednocześnie projekt przewiduje okres przejściowy, tak by przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowego prawa. Miód w opakowaniach oznakowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed wejściem w życie nowego rozporządzenia będzie mógł pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia nowych przepisów.