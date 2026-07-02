Z kraju Ministra zdrowia tłumaczy kwoty w swoim oświadczeniu majątkowym Aleksandra Sapeta |

Agata Adamek: ministrowie mają poczucie, że ministra zdrowia jest pod parasolem premiera Donalda Tuska Źródło wideo: TVN24

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Ministra zaznaczyła we wpisie w mediach społecznościowych, że ceniąc transparentność w życiu publicznym upubliczniła swoje oświadczenie majątkowe, chociaż nie miała takiego obowiązku. Podkreśliła, że na urząd ministra zdrowia została powołana 24 lipca 2025 roku, natomiast oświadczenie majątkowe obejmuje cały 2025 rok. Dodała, że wcześniej była także prezesem Szpitali Pomorskich przez ponad osiem lat.

Wpis pojawił się na koncie resortu zdrowia.

"Inne dochody" ministry zdrowia

Sobierańska-Grenda dodała, że po objęciu urzędu ministra zdrowia jej jedyną dodatkową aktywnością jest działalność naukowo-dydaktyczna. Zauważyła, że pozwalają na to przepisy, a działalność ta nie ma żadnego wpływu na realizowanie ministerialnych obowiązków.

W oświadczeniu majątkowym za 2025 rok szefowa resortu zdrowia wykazała około 725 tysiący złotych brutto z tytułu "innych osiągniętych dochodów". We wpisie na X wyjaśniła, co składa się na tę kwotę:

530 221,66 złotego brutto, która zawiera między innymi część stałą wynagrodzenia za 2025 rok, część zmienną wynagrodzenia za 2024rok, odszkodowanie za zakaz konkurencji wynikający z zawartego ze spółką Szpitale Pomorskie kontraktu menadżerskiego,

128 000 złotych brutto z tytułu współpracy na umowie z Województwem Podlaskiem, przy czym projekt ten zakończył się w kwietniu 2025 roku,

pozostała kwota brutto za działalność naukowo-dydaktyczną.

Ceniąc transparentność w życiu publicznym informuję, że moje oświadczenie majątkowe zostało opublikowane, chociaż nie miałam takiego obowiązku.



Na urząd Ministra Zdrowia zostałam powołana 24 lipca 2025 r., natomiast oświadczenie obejmuje cały 2025 rok. Wcześniej byłam także… pic.twitter.com/8nx8RUVCxg — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 1, 2026 Rozwiń Oświadczenie majątkowe ministry zdrowia Źródło: X

Wynagrodzenie Sobierańskiej-Grendy w ministerstwie wyniosło w minionym roku 113 585, 36 złotych brutto - wynika z oświadczenia opublikowanego na stronie KPRM.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MINISTRY ZDROWIA JOLANTY SOBIERAŃSKIEJ-GRENDY

Kim jest Jolanta Sobierańska-Grenda

Sobierańska-Grenda, prawniczka i menadżerka, kieruje resortem zdrowia od lipca 2025 roku. Zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.

Zanim przyszła do MZ, od 2017 roku pełniła funkcję prezeski Szpitali Pomorskich, spółki zarządzającej czterema podmiotami szpitalnymi, których właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego. To Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, Centrum Medyczne Smoluchowskiego w Gdańsku.

Wcześniej przez sześć lat była dyrektorką Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jolanta Sobierańska-Grenda

Sobierańska-Grenda nadzorowała też w przeszłości placówki lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa pomorskiego. Przeprowadzała konsolidację szpitali. Nadzorowała przekształcenia szpitali marszałkowskich w spółki prawa handlowego. Doradzała w procesie przekształcania i restrukturyzacji szpitali powiatowych.

Na wczesnym etapie kariery była sekretarzem powiatu i kierownikiem Biura Rady w Starostwie Powiatowym w Malborku.

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Skończyła też studia MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2024 na UG obroniła doktorat w dziedzinie nauk społecznych, który dotyczył efektywności zarządzania i restrukturyzacji podmiotów leczniczych.

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