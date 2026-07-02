Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ministra zdrowia tłumaczy kwoty w swoim oświadczeniu majątkowym

|
Jolanta Sobierańska-Grenda
Agata Adamek: ministrowie mają poczucie, że ministra zdrowia jest pod parasolem premiera Donalda Tuska
Źródło wideo: TVN24
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wykazała w oświadczeniu majątkowym ponad 700 tysięcy złotych brutto z tytułu "innych dochodów". Poinformowała, co składa się na tę kwotę.

Ministra zaznaczyła we wpisie w mediach społecznościowych, że ceniąc transparentność w życiu publicznym upubliczniła swoje oświadczenie majątkowe, chociaż nie miała takiego obowiązku. Podkreśliła, że na urząd ministra zdrowia została powołana 24 lipca 2025 roku, natomiast oświadczenie majątkowe obejmuje cały 2025 rok. Dodała, że wcześniej była także prezesem Szpitali Pomorskich przez ponad osiem lat.

Wpis pojawił się na koncie resortu zdrowia.

"Inne dochody" ministry zdrowia

Sobierańska-Grenda dodała, że po objęciu urzędu ministra zdrowia jej jedyną dodatkową aktywnością jest działalność naukowo-dydaktyczna. Zauważyła, że pozwalają na to przepisy, a działalność ta nie ma żadnego wpływu na realizowanie ministerialnych obowiązków.

W oświadczeniu majątkowym za 2025 rok szefowa resortu zdrowia wykazała około 725 tysiący złotych brutto z tytułu "innych osiągniętych dochodów". We wpisie na X wyjaśniła, co składa się na tę kwotę:

  • 530 221,66 złotego brutto, która zawiera między innymi część stałą wynagrodzenia za 2025 rok, część zmienną wynagrodzenia za 2024rok, odszkodowanie za zakaz konkurencji wynikający z zawartego ze spółką Szpitale Pomorskie kontraktu menadżerskiego,
  • 128 000 złotych brutto z tytułu współpracy na umowie z Województwem Podlaskiem, przy czym projekt ten zakończył się w kwietniu 2025 roku,
  • pozostała kwota brutto za działalność naukowo-dydaktyczną.

Wynagrodzenie Sobierańskiej-Grendy w ministerstwie wyniosło w minionym roku 113 585, 36 złotych brutto - wynika z oświadczenia opublikowanego na stronie KPRM.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MINISTRY ZDROWIA JOLANTY SOBIERAŃSKIEJ-GRENDY

Kim jest Jolanta Sobierańska-Grenda

Sobierańska-Grenda, prawniczka i menadżerka, kieruje resortem zdrowia od lipca 2025 roku. Zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.

Zanim przyszła do MZ, od 2017 roku pełniła funkcję prezeski Szpitali Pomorskich, spółki zarządzającej czterema podmiotami szpitalnymi, których właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego. To Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, Centrum Medyczne Smoluchowskiego w Gdańsku.

Wcześniej przez sześć lat była dyrektorką Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jolanta Sobierańska-Grenda
Jolanta Sobierańska-Grenda

Sobierańska-Grenda nadzorowała też w przeszłości placówki lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa pomorskiego. Przeprowadzała konsolidację szpitali. Nadzorowała przekształcenia szpitali marszałkowskich w spółki prawa handlowego. Doradzała w procesie przekształcania i restrukturyzacji szpitali powiatowych.

Na wczesnym etapie kariery była sekretarzem powiatu i kierownikiem Biura Rady w Starostwie Powiatowym w Malborku.

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Skończyła też studia MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2024 na UG obroniła doktorat w dziedzinie nauk społecznych, który dotyczył efektywności zarządzania i restrukturyzacji podmiotów leczniczych.

OGLĄDAJ: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w "Jeden na jeden"
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
pap_20250515_196
"Wydaje nam się, że to wyraz bezczelności". Burza wokół Anny Lewandowskiej
Sebastian Zakrzewski
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
ZdrowieResort zdrowiaJolanta Sobierańska-Grenda
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
"Nie pozwolimy na to". Trump ostrzega Chiny
Ze świata
Donald Trump
Trump skomentował dane dotyczące swojego majątku
Ze świata
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Dodatkowe pieniądze na dziecko. Ruszył nabór wniosków
Z kraju
Miłosz Motyka
Wzrost cen na stacjach. Minister tłumaczy
Z kraju
Moskwa. Widok na Kreml
Pokłosie ataków Ukrainy. Zwrot w stronę Indii
Ze świata
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
PlayStation bez płyt. Przełomowa decyzja Sony
Tech
pieniądze portfel złotówki
Tyle wynosi świadczenie wspierające. Zobacz kwoty
Pieniądze
2306_superwizjer_hreit_sapota
Sąd ogłasza upadłość HREIT
Z kraju
Londyn, widok na Tower Bridge
"Czarna dziura" w budżecie. Media alarmują
Ze świata
Granica fińsko-rosyjska
Nagła decyzja Rosji. Zamknięte przejścia graniczne
Ze świata
TikTok
TikTok zawiera ugodę z 15-latkiem. To część znacznie większej afery
Tech
Czereśnie tanie, ale niedobre
Niepokojące wyniki kontroli czereśni w Polsce. Resort reaguje
Handel
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Sztuczna inteligencja nie dowiozła obietnic. Firmy wracają do specjalistów
Tech
blok klimatyzacja klimatyzator shutterstock_2332649453
Szał na klimatyzację. "Poważne konsekwencje"
Maja Piotrowska
Liwiusz Laska
Nowy prezes ZUS. Premier zdecydował
Z kraju
Kryptowaluty PLN
Co z ustawą o rynku kryptowalut? Jest decyzja komisji finansów
Z kraju
temat paliwa
Miliardy za obniżki cen paliw dla kierowców. Tyle kosztował rządowy program
Pieniądze
Andrzej Duda
Andrzej Duda łączy politykę i biznes. Nowa rola byłego prezydenta
Z kraju
shutterstock_2604585755
Zmiany dla Ukraińców weszły w życie. "Nie poradzą sobie"
Prawo
shutterstock_1825629755
Xbox na celowniku. Microsoft szykuje dużą redukcję zatrudnienia
Tech
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Koniec dopłat do paliw uderzy w inflację. Ekspert ostrzega
Z kraju
Anthropic
Wielki zwrot w sprawie Anthropic. USA odblokowały zaawansowane modele AI
Tech
shutterstock_1154715967
Koniec ery tanich paczek z Chin? Od dziś drożej za przesyłkę
Handel
shutterstock_2417930765
Ta usługa przechodzi do historii. Wykonano ostatnie połączenie
Ze świata
shutterstock_2606136503
Ceny zmieniły się tuż po północy. Rzeczywistość kierowców po programie CPN
Moto
Donald Trump
Dziewięciokrotny wzrost przychodów rodziny Trumpa z kryptowalut
Ze świata
SZCZECIN - poranna ogrywka pylonów z cenami paliw
Koniec z obniżką cen paliw. Na stacjach widać wyższe ceny
Moto
shutterstock_268930547
Trzy miliony złotych do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Do wygrania 70 milionów
Z kraju
Mark Zuckerberg
29 amerykańskich stanów kontra Meta. Będzie proces
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica