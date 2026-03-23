Ministra o problemie pracowników. "W elektoracie prezydenta Nawrockiego także są"


Karol Nawrocki przyleciał do Budapesztu na spotkanie z Orbanem
Ludzie doświadczają pracy na umowach śmieciowych niezależnie od poglądów politycznych - stwierdziła w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zapowiedziała też, że "nie przestanie walczyć o bezpieczeństwo pracowników i uczciwy rynek pracy".

Szefowa MRPiPS wyjaśniła w rozmowie z dziennikiem, że jeśli chodzi o ustawę o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, "sama decyzja co do tego, czy tę ustawę podpisać czy nie, to decyzja prezydenta". - I jego odpowiedzialność - dodała.

Reforma dla wszystkich

Zapytana, czy "mimo napięcia między Lewicą, marszałkiem Czarzastym a prezydentem - jest gotowa rozmawiać z prezydentem oficjalnie" potwierdziła. - Tak jak byłam w stanie rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami tej debaty - dodała.

Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że "reforma jest oczywiście przygotowana w ministerstwie prowadzonym przez Lewicę, przyjęta jako projekt rządowy przez koalicję rządzącą, poparta przez parlamentarną większość".

Zwróciła jednak uwagę, że ludzie doświadczają pracy na umowach śmieciowych niezależnie od poglądów politycznych, a prawo pracy i ta reforma jest dla wszystkich.

- W elektoracie prezydenta Nawrockiego także są ludzie wypychani na samozatrudnienie, są kobiety, które nie decydują się na dziecko, bo nie mają stabilnej pracy, są mężczyźni, którzy bez żadnej umowy pracują na budowie - i problem pojawia się wtedy, kiedy ulegają wypadkowi przy pracy - wtedy albo nagle magicznie pojawia się jakaś trzymana przez szefa w szufladzie umowa, albo taki człowiek jest po prostu wyrzucany - powiedziała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Nie przestanę walczyć ze śmieciówkami"

Zapytana, co zrobi, jeśli prezydent zawetuje ustawę, odparła, że "nie przestanie walczyć o bezpieczeństwo pracowników i uczciwy rynek pracy, nie przestanie walczyć ze śmieciówkami".

- Ale jeśli będzie prezydenckie weto, to Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie mogła aż tak skutecznie, jak dzięki tej ustawie, przeciwdziałać umowom śmieciowym. Pracownicy nie zyskają dodatkowej ochrony i dodatkowego wsparcia wynikającego z ustawy. Nie będzie dodatkowych etatów w Państwowej Inspekcji Pracy - dodała.

Umowy cywilnoprawne

"W ostatnim dniu września 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 1502,1 tys. osób" - podał tydzień temu Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Z kolei ZUS przekazał 11 marca, że "w 2025 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono blisko 1,3 mln umów o dzieło".

