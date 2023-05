Ministerstwo straszy prokuraturą, wielka sieć handlowa wycofuje ofertę

Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna. Jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) - poinformowało Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do oferty w sklepach Żabka. Sieć przekazała, że wycofała promocję.

"Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna i nieważne do jak wąskiego grona osób jest kierowana oraz czy są to tylko palacze. Jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK. Liczymy, że dla Żabki zdrowie klientów jest najważniejsze i wycofa reklamę" – przekazał na Twitterze resort zdrowia w odpowiedzi na wpis Jana Śpiewaka, przewodniczącego stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.