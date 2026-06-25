Z kraju Te czereśnie budzą zastrzeżenia. Jest interwencja rządu Bartłomiej Ciepielewski |

Rolnicy w tarapatach po decyzjach ARiMR Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W ostatnich tygodniach - jak wyjaśniło MRiRW - obserwowany jest wzrost importu czereśni do Polski, także z państw trzecich, takich jak Turcja czy Serbia. Jak dodało, jednocześnie w przestrzeni medialnej, a także przekazach branżowych coraz częściej pojawiają się sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących jakości owoców, a także ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Sezonowy wzrost importu czereśni do Polski wymaga wzmożonego nadzoru nad żywnością trafiającą na rynek. W związku z pojawiającymi się sygnałami o możliwych nieprawidłowościach dotyczących jakości części importowanych owoców minister Stefan Krajewski zwrócił się do Głównego… pic.twitter.com/ob3mfqrszF — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) June 24, 2026 Rozwiń

MRiRW interweniuje w sprawie czereśni

Ministerstwo zaznaczyło, że Państwowa Inspekcja Sanitarna odpowiada za nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, prowadząc m.in. badania na obecność pozostałości środków ochrony roślin. Równolegle kontrole jakości handlowej importowanych owoców prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

"Przykładem skuteczności tych działań jest decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu IJHARS w Gdańsku z 19 czerwca 2026 r. zakazująca wprowadzenia do obrotu pięciu partii importowanych przetworów owocowych. Inspektorzy stwierdzili m.in. niezgodności dotyczące oznakowania i składu produktów, rozbieżności między informacjami podanymi na etykietach oraz inne naruszenia przepisów dotyczących jakości handlowej" - czytamy w komunikacie.

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"Walka z fałszowaniem żywności"

Ministerstwo poinformowało też, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. "Nowe przepisy mają ułatwić walkę z fałszowaniem żywności, zwiększyć możliwości kontroli informacji publikowanych również w internecie oraz wprowadzić odpowiedzialność karną za świadome oszustwa żywnościowe" - wskazał resort.

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Podczas najbliższego posiedzenia Sejm zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. MRiRW podkreśliło, że nowe rozwiązania mają jeszcze lepiej chronić polski rynek, a także interesy rolników i konsumentów.

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