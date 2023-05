Uwaga na oszustów. "Masz do odebrania świadczenie ZUS"

Zespół CERT Polska opublikował ostrzeżenia na swoich kontach w mediach społecznościowych. "Uwaga, rozpoczęła się nowa kampania SMS wykorzystująca wizerunek @MRiPS_GOV_PL" - czytamy we wpisie na Twitterze. Przedstawiciele zespołu wskazali, że celem oszustów są dane, w tym numer karty płatniczej. "Musicie je podać, by odebrać rzekome świadczenie od @zus_pl" - dodano. CERT Polska apeluje, by zachować ostrożność.

Do wpisu dołączono treść przykładowej wiadomości od oszustów. "Masz do odebrania nieodebrane swiadczenie ZUS, prosimy o jak najszybsze jego otrzymanie, musisz przejsc do uzupelnienia (pisownia oryginalna)" - czytamy w SMS-ie, w którym jest też zawarty aktywny link do zewnętrznej strony.