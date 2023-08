Ministerstwo: nie ma prac nad podatkiem od fotowoltaiki

Rząd dalej chce wspierać rozwój OZE

"Łącznie moc zainstalowana w fotowoltaice to dziś ponad 14,2 GW. Dla porównania na koniec 2015 r. takie instalacje przyłączone do sieci elektroenergetycznych miały zaledwie 0,1 GW, natomiast liczba prosumentów w Polsce oscylowała wokół 4 tys." - dodano w komunikacie. Resort przypomniał, że od 1 kwietnia 2022 r. uruchomiono nowy system rozliczeń prosumentów - tzw. net-billing. "Zapewnia on dalszy rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce i jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych" - wyjaśniono. Dodano, że wprowadzona została także instytucja prosumenta zbiorowego i wirtualnego, co stworzyło warunki do tego, by osoby, które zamieszkują budynki wielorodzinne również mogły stać się prosumentami, co dotyczy nawet 13 mln gospodarstw domowych.