W przyszłym roku pociągi przyspieszą do 250 km/h

Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Na CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej - red.) dzisiaj w nocy przeprowadzono testy systemu transmisji danych GSM-R – jednego z elementów bezpieczeństwa, który wspiera prowadzenie ruchu kolejowego przy prędkościach powyżej 160 km/h" - przekazał w serwisie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zaznaczając, że "250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej coraz bliżej".

Składy Pendolino jeżdżą po Polsce od 2014 roku Źródło zdjęcia: PKP Intercity

Pociągi przyspieszą w 2026 roku

Jak dodał, pierwsze pociągi spółki PKP Intercity mają rozpędzać się do tej prędkości na CMK "już w przyszłym roku". Intercity od dawna dysponuje taborem, który umożliwia osiąganie 250 km/h, to jeżdżące po polskich torach od 2014 roku składy Pendolino. Spółka przygotowuje się do zakupu kolejnych 20 szybkich składów (osiągających do 320 km/h,) z opcją dokupienia w przyszłości kolejnych 35 sztuk.

Testowany na CMK system GSM-R jest częścią od lat realizowanego projektu cyfrowej łączności kolejowej. Podstawowym sposobem komunikacji maszynistów z dyspozytorami ruchu wciąż jest w Polsce semafor i krótkofalówka. Wdrażanie systemu ma jednak wielkie opóźnienie.

🚆 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej coraz bliżej!



Na CMK dzisiaj w nocy przeprowadzono testy systemu transmisji danych GSM-R – jednego z elementów bezpieczeństwa, który wspiera prowadzenie ruchu kolejowego przy prędkościach powyżej 160 km/h.



Już w przyszłym roku… pic.twitter.com/msDpHwB2mg — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) August 18, 2026 Rozwiń

GSM-R z kilkuletnim opóźnieniem

GSM-R to kolejowy odpowiednik telefonii 3G, z której użytkownicy telefonów korzystali ćwierć wieku temu. Polska zobowiązała się do jego budowy kolejowej sieci telekomunikacyjnej wstępując w 2005 roku do Unii Europejskiej. W oparciu o szkielet, prawie półtora tysiąca stacji BTS połączonych światłowodami, miał zostać wdrożony europejski standard kontroli i bezpieczeństwa ruchu kolejowego ERTMS. Przetarg na budowę GSM-R został rozstrzygnięty jesienią 2017 roku, ale projekt do dziś nie został zrealizowany. W grudniu 2025 roku, po wielomiesięcznych sporach z realizującym inwestycję konsorcjum, z Nokią na czele, prowadząca budowę spółka PKP PLK podpisała ugodę na dokończenie projektu. Według aktualnych prognoz system ma być ukończony w 2030 roku a na razie działa na 1,5 tys. linii kolejowych (niecałe 10 proc. istniejącej w Polsce siatki kolejowych tras).