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W przyszłym roku pociągi przyspieszą do 250 km/h

Paulina Karpińska
Radosław Omachel
Zespół autorów
Oprac. Paulina Karpińska Oprac. Radosław Omachel
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Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Minister infrastuktury zapowiedział, że po udanych testach systemu GSM-R na Centralnej Magistrali Kolejowej droga do podniesienia prędkości na tej trasie jest otwarta. Budowa systemu, bez którego usprawnienie ruchu pociągów jest niemożliwe, ma kilka lat opóźnienia.

"Na CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej - red.) dzisiaj w nocy przeprowadzono testy systemu transmisji danych GSM-R – jednego z elementów bezpieczeństwa, który wspiera prowadzenie ruchu kolejowego przy prędkościach powyżej 160 km/h" - przekazał w serwisie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zaznaczając, że "250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej coraz bliżej".

Składy Pendolino jeżdżą po Polsce od 2014 roku
Składy Pendolino jeżdżą po Polsce od 2014 roku
Źródło zdjęcia: PKP Intercity

Pociągi przyspieszą w 2026 roku

Jak dodał, pierwsze pociągi spółki PKP Intercity mają rozpędzać się do tej prędkości na CMK "już w przyszłym roku". Intercity od dawna dysponuje taborem, który umożliwia osiąganie 250 km/h, to jeżdżące po polskich torach od 2014 roku składy Pendolino. Spółka przygotowuje się do zakupu kolejnych 20 szybkich składów (osiągających do 320 km/h,) z opcją dokupienia w przyszłości kolejnych 35 sztuk.

Testowany na CMK system GSM-R jest częścią od lat realizowanego projektu cyfrowej łączności kolejowej. Podstawowym sposobem komunikacji maszynistów z dyspozytorami ruchu wciąż jest w Polsce semafor i krótkofalówka. Wdrażanie systemu ma jednak wielkie opóźnienie.

GSM-R z kilkuletnim opóźnieniem

GSM-R to kolejowy odpowiednik telefonii 3G, z której użytkownicy telefonów korzystali ćwierć wieku temu. Polska zobowiązała się do jego budowy kolejowej sieci telekomunikacyjnej wstępując w 2005 roku do Unii Europejskiej. W oparciu o szkielet, prawie półtora tysiąca stacji BTS połączonych światłowodami, miał zostać wdrożony europejski standard kontroli i bezpieczeństwa ruchu kolejowego ERTMS. Przetarg na budowę GSM-R został rozstrzygnięty jesienią 2017 roku, ale projekt do dziś nie został zrealizowany. W grudniu 2025 roku, po wielomiesięcznych sporach z realizującym inwestycję konsorcjum, z Nokią na czele, prowadząca budowę spółka PKP PLK podpisała ugodę na dokończenie projektu. Według aktualnych prognoz system ma być ukończony w 2030 roku a na razie działa na 1,5 tys. linii kolejowych (niecałe 10 proc. istniejącej w Polsce siatki kolejowych tras).

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
KolejDariusz Klimczak
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Radosław Omachel
Radosław Omachel
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