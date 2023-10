Zmiany w programie budowy dróg. Jest decyzja rządu

Ministerstwo Infrastruktury bacznie przygląda się sytuacji na rynku budownictwa drogowego i na bieżąco reaguje na wydarzenia i zjawiska mające wpływ na ten sektor - zapewnił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jego resort poinformował również, że rząd zdecydował w poniedziałek o zwiększeniu limitów finansowych ujętych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku o 2,6 miliarda złotych oraz w Programie budowy stu obwodnic na lata 2020–2030 o sto milionów złotych.

"Realizacja inwestycji musi przebiegać bez zakłóceń"

- Podchodząc odpowiedzialnie do procesu realizacji inwestycji drogowych i wsłuchując się w postulaty branży, rząd podjął decyzję o zwiększeniu limitów finansowych dla inwestycji zapisanych w PBDK do 2030 roku i programie obwodnicowym. Realizacja inwestycji musi przebiegać bez zakłóceń, by w dalszym ciągu otwierać komunikacyjnie kolejne regiony naszego kraju. W ten sposób dbamy o zrównoważony rozwój Polski i walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie resortu. Jak zaznaczyło MI, już w 2022 r. rząd podjął działania, których efektem było zapewnienie dodatkowych środków na wzrost wydatków ponoszonych przez wykonawców inwestycji drogowych. Od tego czasu wzrosły jednak koszty większości materiałów budowlanych - cementu, oleju napędowego, betonu, kruszyw, i usług, np. koszty transportu, koszty energii, robocizna.