Kolejna zmiana w Ministerstwie Finansów. Odeszła osoba bliska premierowi

czytaj dalej

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla rodziców małych dzieci oraz nowego urlopu opiekuńczego - to tylko niektóre rozwiązania, które przewiduje przygotowany przez resort rodziny projekt nowelizacji Kodeksu pracy. We wtorek propozycja zmian w przepisach trafiła do konsultacji społecznych.