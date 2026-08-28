Z kraju Projekt budżetu trafił do Rady Dialogu Społecznego Oprac. Alicja Skiba |

Domański: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 rok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

MF przypomniało, że strona rządowa nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do RDS w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok

Przyjęcie budżetu na 2027 rok

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał w piątek po posiedzeniu Rady Ministrów, że przygotowany projekt budżetu państwa na kolejny rok został przyjęty. Jak poinformował, prognozowane dochody na 2027 r. wyniosą ok. 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 roku. Wydatki budżetu na 2027 rok zostały zaplanowane na 977,6 mld zł.

Z kolei deficyt budżetowy na rok 2027 planowany jest na 282,6 mld zł. W tegorocznym budżecie dochody zaplanowane wynoszą 647,2 mld zł, wydatki 918,94 mld zł, a deficyt 271,74 mld zł.

Prognozy dla polskiej gospodarki

Minister finansów podał podczas dzisiejszej konferencji, że prognozowany na 2027 rok wzrost PKB ma wynieść 3 procent. Według dalszych prognoz resortu:

w 2028 r. wyniesie 2,6 proc.,

w 2029 r. spadnie do 2,1 proc.,

w 2030 r. osiągnie 2 proc..

Według szacunków resortu finansów w przyszłym roku średnioroczna inflacja wyniesie 2,8 procent. W 2028 roku spadnie do 2,5 proc., w 2029 r. będzie na poziomie 2,6 proc., a w 2030 r. wróci do celu inflacyjnego 2,5 proc..