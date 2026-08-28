Projekt budżetu trafił do Rady Dialogu Społecznego
MF przypomniało, że strona rządowa nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do RDS w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.
Przyjęcie budżetu na 2027 rok
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał w piątek po posiedzeniu Rady Ministrów, że przygotowany projekt budżetu państwa na kolejny rok został przyjęty. Jak poinformował, prognozowane dochody na 2027 r. wyniosą ok. 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 roku. Wydatki budżetu na 2027 rok zostały zaplanowane na 977,6 mld zł.
Z kolei deficyt budżetowy na rok 2027 planowany jest na 282,6 mld zł. W tegorocznym budżecie dochody zaplanowane wynoszą 647,2 mld zł, wydatki 918,94 mld zł, a deficyt 271,74 mld zł.
Prognozy dla polskiej gospodarki
Minister finansów podał podczas dzisiejszej konferencji, że prognozowany na 2027 rok wzrost PKB ma wynieść 3 procent. Według dalszych prognoz resortu:
- w 2028 r. wyniesie 2,6 proc.,
- w 2029 r. spadnie do 2,1 proc.,
- w 2030 r. osiągnie 2 proc..
Według szacunków resortu finansów w przyszłym roku średnioroczna inflacja wyniesie 2,8 procent. W 2028 roku spadnie do 2,5 proc., w 2029 r. będzie na poziomie 2,6 proc., a w 2030 r. wróci do celu inflacyjnego 2,5 proc..