Ministerstwo Finansów szykuje nowy podatek

W OSR oszacowano też, że sprzedaż saszetek nikotynowych w 2025 r. wyniesie 200 mln. Przy założeniu wagi saszetki na 0,8 grama i zastosowaniu stawki akcyzy w wysokości 100 zł/kg, wpływy z tytułu tego podatku oszacowano na 16 mln zł, a z VAT na 19,7 mln zł. W 2026 r., zakładając 50 proc. wzrost sprzedaży do 300 mln sztuk, z zastosowaniem stawki 200 zł/kg, wpływy z tytułu akcyzy sięgną ok. 48 mln zł (z VAT ok. 59 mln zł), a w 2027 r., przy sprzedaży 450 mln saszetek, ze stawką 300 zł/kg, wpływy z tytułu akcyzy wyniosłyby ok. 108 mln zł (z VAT ok. 133 mln zł).