Nagrody i premie w Ministerstwie Finansów. "Bezczelność to mało powiedziane"

Limit cenowy na rosyjską ropę oraz wysokie koszty wojny z Ukrainą sprawiają, że budżet Kremla "głoduje". Ale to prawdopodobnie nie zmusi Władimira Putina do ograniczenia wydatków dzięki obecnym rezerwom w juanach - napisała agencja Bloomberg. Jeśli dodatkowo cena ropy Ural pozostanie na odpowiednim poziomie, to Moskwa będzie mogła pokrywać swój deficyt przez następne trzy lata.