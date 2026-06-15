Deficyt budżetu państwa przekroczył 100 miliardów złotych. Resort ujawnia dane
W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało dane o szacunkowym wykonaniu budżetu w maju. Resort podał, że uzyskane w tym okresie dochody budżetu państwa stanowiły 36,1 procent planu, a kwota 233,3 mld zł była wyższa o około 10,3 mld zł (o 4,6 procent) w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.
Resort poinformował również, że "dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 210,9 mld zł i były wyższe o ok. 11,4 mld zł (tj. 5,7 procent) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-maj 2025 r., w tym:
- dochody z podatku VAT wyniosły 140,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,2 mld zł (tj. 1,6 procent),
- dochody z podatku akcyzowego wyniosły 36,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 2,7 procent),
- dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły –20,7 mld zł i były niższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 3,7 procent),
- dochody z podatku CIT wyniosły 43,8 mld zł i były wyższe o ok. 7 mld zł (tj. 19 procent)".
Dochody budżetu państwa z PIT
Resort wyjaśnił, że niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie od stycznia do maja 2026 roku w porównaniu z poprzednim rokiem wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych samorządom. Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-maj wyniosły 104,3 mld zł w stosunku do 93,7 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc.
Całkowite wpływy z PIT w tym roku wyniosły 83,6 mld zł i były wyższe o 9,9 mld zł (o 13,4 proc.) w ujęciu rok do roku.
"W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła nominalnie o 4,9 proc. r/r, zaś sprzedaż detaliczna o 2,8 proc. r/r, co miało pozytywny wpływ na dochody z VAT. Jednocześnie wraz z wejściem w życie KSeF skróceniu uległ domyślny termin zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni, co było widoczne na przełomie kwietnia i maja w postaci szybszych zwrotów VAT na konta podatników. Wpłaty VAT za maj dotyczą deklaracji za kwiecień, zatem uwzględniają już efekt wprowadzenia rządowego programu CPN" - napisano w komunikacie.
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Resort przypomniał, że przy porównaniu wykonania dochodów budżetu z CIT w tym roku do tych z roku poprzedniego trzeba pamiętać o podwyższonej stawce podatku dla banków. Banki taką podwyższoną stawkę płacą od lutego (za styczeń).
"Na przełomie marca i kwietnia obserwowane są wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego CIT. Natomiast w maju i czerwcu dokonywane są zwroty nadpłaconego podatku. Według wstępnych danych z deklaracji wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego za 2025 r. są wyższe, zaś kwoty do zwrotu niższe, co oznacza wyższe saldo rozliczenia rocznego w stosunku do poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.
Wydatki budżetu
"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2026 r. wyniosło 341,5 mld zł tj. 37,2 proc. planu i było wyższe o ok. 10,2 mld zł (tj. 3,1 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2025 (331,3 mld zł, tj. 36 proc. planu)" - podało MF.
Resort poinformował, że największe kwoty zostały przekazane:
- Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (78,3 mld zł, 37,7 proc. planu),
- na obronę narodową (38 mld zł, 31,9 proc. planu),
- na obsługę długu Skarbu Państwa (31,6 mld zł, 31,9 proc. planu),
- na subwencje ogólne dla samorządów (26,8 mld zł, 49,5 proc. planu).
Zgodnie z budżetem na rok 2026 dochody budżetu mają wynieść 647,2 mld zł, wydatki - 918,94 mld zł, a deficyt nie może przekroczyć 271,74 mld zł.