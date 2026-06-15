Z kraju Deficyt budżetu państwa przekroczył 100 miliardów złotych. Resort ujawnia dane Oprac. Natalia Kieszek |

Premier Donald Tusk o propozycji podwyżki płac w budżetówce w 2027 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało dane o szacunkowym wykonaniu budżetu w maju. Resort podał, że uzyskane w tym okresie dochody budżetu państwa stanowiły 36,1 procent planu, a kwota 233,3 mld zł była wyższa o około 10,3 mld zł (o 4,6 procent) w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

Resort poinformował również, że "dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 210,9 mld zł i były wyższe o ok. 11,4 mld zł (tj. 5,7 procent) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-maj 2025 r., w tym:

dochody z podatku VAT wyniosły 140,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,2 mld zł (tj. 1,6 procent),

dochody z podatku akcyzowego wyniosły 36,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 2,7 procent),

dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły –20,7 mld zł i były niższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 3,7 procent),

dochody z podatku CIT wyniosły 43,8 mld zł i były wyższe o ok. 7 mld zł (tj. 19 procent)".

Dochody budżetu państwa z PIT

Resort wyjaśnił, że niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie od stycznia do maja 2026 roku w porównaniu z poprzednim rokiem wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych samorządom. Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-maj wyniosły 104,3 mld zł w stosunku do 93,7 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc.

Całkowite wpływy z PIT w tym roku wyniosły 83,6 mld zł i były wyższe o 9,9 mld zł (o 13,4 proc.) w ujęciu rok do roku.

"W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła nominalnie o 4,9 proc. r/r, zaś sprzedaż detaliczna o 2,8 proc. r/r, co miało pozytywny wpływ na dochody z VAT. Jednocześnie wraz z wejściem w życie KSeF skróceniu uległ domyślny termin zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni, co było widoczne na przełomie kwietnia i maja w postaci szybszych zwrotów VAT na konta podatników. Wpłaty VAT za maj dotyczą deklaracji za kwiecień, zatem uwzględniają już efekt wprowadzenia rządowego programu CPN" - napisano w komunikacie.

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Resort przypomniał, że przy porównaniu wykonania dochodów budżetu z CIT w tym roku do tych z roku poprzedniego trzeba pamiętać o podwyższonej stawce podatku dla banków. Banki taką podwyższoną stawkę płacą od lutego (za styczeń).

"Na przełomie marca i kwietnia obserwowane są wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego CIT. Natomiast w maju i czerwcu dokonywane są zwroty nadpłaconego podatku. Według wstępnych danych z deklaracji wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego za 2025 r. są wyższe, zaś kwoty do zwrotu niższe, co oznacza wyższe saldo rozliczenia rocznego w stosunku do poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

Wydatki budżetu

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2026 r. wyniosło 341,5 mld zł tj. 37,2 proc. planu i było wyższe o ok. 10,2 mld zł (tj. 3,1 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2025 (331,3 mld zł, tj. 36 proc. planu)" - podało MF.

Resort poinformował, że największe kwoty zostały przekazane:

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (78,3 mld zł, 37,7 proc. planu),

na obronę narodową (38 mld zł, 31,9 proc. planu),

na obsługę długu Skarbu Państwa (31,6 mld zł, 31,9 proc. planu),

na subwencje ogólne dla samorządów (26,8 mld zł, 49,5 proc. planu).

Zgodnie z budżetem na rok 2026 dochody budżetu mają wynieść 647,2 mld zł, wydatki - 918,94 mld zł, a deficyt nie może przekroczyć 271,74 mld zł.

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