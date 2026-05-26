Nowe przepisy dla paliw. Propozycja resortu energii

"Celem projektu ustawy jest uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości, przewidywalności i proporcjonalności regulacji związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Chodzi o opracowany przez resort energii projekt nowelizacji o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, który we wtorek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Resort energii: zaobserwowano zjawisko omijania przepisów

Propozycja zmiany przepisów jest między innymi reakcją na postulaty uczestników rynku ropy naftowej i paliw. Dotyczyły one w szczególności doprecyzowania zasad powstawania konieczności tworzenia zapasów obowiązkowych i realizacji obowiązku ich utrzymywania, a także uszczelnienia mechanizmów wychodzenia z systemu zapasów interwencyjnych oraz zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) w tym systemie.

Resort energii wskazał, że na rynku pojawił się mechanizm omijania przepisów polegający na równoległym działaniu kilku spółek o tym samym profilu właścicielskim. Firmy te kolejno rozpoczynają działalność, generując obowiązki związane z tworzeniem zapasów obowiązkowych ropy lub paliw, po czym kończą ją tuż przed momentem, w którym musiałyby faktycznie utworzyć i utrzymywać te zapasy oraz ponosić związane z tym koszty.

Propozycja zmian

Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy z branży mają być zobligowani do tworzenia zapasów obowiązkowych oraz ponoszenia opłaty zapasowej, poczynając od pierwszej jednostki produktu objętego obowiązkiem.

"Projektowana regulacja wyeliminuje możliwość strategicznego rozkładania wolumenów w czasie w celu ograniczania obowiązków w zakresie zapasów obowiązkowych, uniemożliwi uzyskiwanie dodatkowych korzyści finansowych wynikających z czasowego nietworzenia tych zapasów oraz zapewni wyrównanie warunków konkurencji, w szczególności między importerami" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Proponowane przepisy obejmują również wydłużenie okresu utrzymywania zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorców, którzy zawieszają lub kończą działalność na rynku paliwowym, z możliwością zwrócenia się do RARS o odkupienie tych zapasów.

Przewidziano też wprowadzenie mechanizmu zapobiegającego zakończeniu działalności przez przedsiębiorców zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych przed rozliczeniem potencjalnych należności i wierzytelności wobec RARS.

Inne zmiany

Pozostałe zmiany uwzględnione w projekcie dotyczą m.in. doprecyzowania przesłanek wykreślenia przedsiębiorcy z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych, doprecyzowanie zasad wydawania koncesji dotyczących paliw, uproszczenie i uporządkowanie procedur rozpoczynania i kończenia działalności w zakresie paliw ciekłych.

Modyfikacje mają przełożyć się na zapewnienie stabilności regulacyjnej dla przedsiębiorców. Ponadto wprowadzone przepisy mają przyczynić się do wzmocnienia nadzoru i przejrzystości rynku paliw.

W wymiarze strategicznym projektowana ustawa zwiększy odporność państwa na zakłócenia w dostawach paliw i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne.

