Ministerstwo Cyfryzacji powraca. Historia resortu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

W takiej formie resort funkcjonował do 16 listopada 2015 roku. Tego dnia z resortu wyłączono komórki, które obsługiwały trzy działy: administracja publiczna, wyzanania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Zostało one włączone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tego od 27 listopada 2015 r. wyłączono z tego resortu kwestię łączności, która trafiła do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W konsekwencji rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 grudnia 2015 r., które miało moc od 16 listopada, urząd przekształcono w Ministerstwo Cyfryzacji.