Ministerstwo Jacka Sasina upomina dużą spółkę

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) skomentowało plany Grupy PGE. Strategia spółki energetycznej zakłada, że w 2040 roku stanie się ona zeroemisyjną. Resort Jacka Sasina zaznaczył, że "oczekuje, że założenia polityki energetycznej rządu będą w praktyce realizowane przez wszystkie spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa". Jednocześnie MAP wskazało, że polityka energetyczna polskiego rządu "nie zakłada przyspieszenia odejścia od węgla".

Ministerstwo Aktywów Państwowych w środę odniosło się do publikacji prasowych dotyczących zaktualizowanej strategii grupy PGE. Resort - na czele którego stoi Jacek Sasin - podkreślił, że polityka energetyczna polskiego rządu realizowana przez MAP "nie zakłada przyspieszenia odejścia od węgla".

Ministerstwo zwróciło uwagę, że "stabilne funkcjonowanie sektora węglowego zabezpieczy powstająca Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)". "Ministerstwo Aktywów Państwowych oczekuje, że założenia polityki energetycznej rządu będą w praktyce realizowane przez wszystkie spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa, co będzie miało także odzwierciedlenie w ich strategiach oraz działaniach inwestycyjnych" - zaznaczyło MAP.

Resort Jacka Sasina przypomniał, że zgodnie z obowiązującą umową społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa kamiennego ustalono terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 roku. "To właśnie węgiel będzie paliwem przejściowym w trakcie transformacji energetycznej. Jest to szczególnie ważne w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz zeszłorocznego kryzysu energetycznego" - oceniło ministerstwo.

Prezes PGE o odejściu od węgla

PGE poinformowała we wtorek w komunikacie, że rada nadzorcza spółki zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy PGE do 2030 roku. "Inwestycje realizowane w ramach Strategii mają być skupione na dekarbonizacji i elektryfikacji. Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2024-2030 wyniosą ponad 125 mld złotych" - podała spółka. Jak poinformował wówczas na konferencji prasowej prezes PGE Wojciech Dąbrowski, zaktualizowana strategia zakłada osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 roku poprzez odejście od gazu na rzecz m.in. wodoru i innych, czystych źródeł energii elektrycznej.

W środę natomiast w radiowej Jedynce prezes PGE mówił, że "Polska Grupa Energetyczna w tym roku za CO2 zapłaci 26 miliardów złotych". - To są ogromne kwoty i ogromne koszty, które ponosimy my, jako społeczeństwo, my, jako gospodarka - zwracał uwagę Dąbrowski.

- Jesteśmy obciążeni polityką klimatyczną, dlatego musimy się dzisiaj transformować, dlatego musimy przyśpieszyć, dlatego musimy budować coraz więcej i szybciej odnawialnych źródeł energii. Przez to nasza gospodarka utrzyma konkurencyjność - ocenił szef PGE. Dodał, że w 2040 roku spółka będzie zeroemisyjna. - To przyśpieszenie o 10 lat odejścia od węgla - zauważył Wojciech Dąbrowski.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

10 sierpnia br. spółki PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały dokumenty zawierające podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych posiadanych przez te podmioty celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Tego dnia podały też, że mają zgody korporacyjne dotyczące tej transakcji.

Do NABE trafić mają wytwórcze aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. Jak podano podczas konferencji ma to być 13 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 23,4 GW, zatrudniających 25 tys. pracowników.

Utworzenie NABE ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od spółek: PGE, Tauron, Enea i Energa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Następnie spółki mają zostać skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować jako NABE.

PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce niecałe 61 proc. akcji.

