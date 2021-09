Minister zdrowia wylicza koszty postulatów medyków "w oparciu o konkretne szacunki"

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia do rozmów "w oparciu o konkretne szacunki dotyczące złożonych postulatów". Z szacunków szefa MZ wynika, że postulaty medyków kosztowałyby ponad 25 miliardów złotych w tym roku i 100 miliardów złotych w 2022 roku. Medycy na sobotę zaplanowali protesty w Warszawie.

Postulaty medyków - Adam Niedzielski podał koszt

Na kilka godzin przed startem manifestacji na profilu Ministerstwa Zdrowia poinformowano, że minister zdrowia Adam Niedzielski zaprasza medyków do rozmów "w oparciu o konkretne szacunki dotyczące złożonych postulatów". Zgodnie z propozycją, spotkanie miałoby się odbyć we wtorek o 14 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. Z pisma zamieszczonego przez MZ wynika, że zaproszenie zostało wysłane do przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyny Ptok oraz wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Artura Drobniaka.