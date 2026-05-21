Z kraju Zmowa cenowa na rynku wieprzowiny? Minister wzywa UOKiK do kontroli Alicja Skiba |

Rosati do klientów Zondacrypto: zawiadomić UOKiK, prokuraturę i estoński nadzór Źródło wideo: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podało MRiRW w komunikacie, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski skierował oficjalne pismo do prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego. "Powodem interwencji są niepokojące sygnały dotyczące cen skupu żywca wieprzowego, które mogą wskazywać na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych oraz zmowę cenową" - dodano.

Drastyczna różnica cen

Z informacji, które docierają do resortu wynika, że ceny skupu świń mogą być drastycznie zaniżane w stosunku do kosztów produkcji oraz cen detalicznych mięsa w sklepach. Według danych, aktualne ceny: skupu żywca wieprzowego wynoszą ok. 5,48 zł/kg masy żywej; w klasie poubojowej E wynoszą niespełna 7,0 zł/kg.

"Przy obecnych, wysokich kosztach pasz, energii, opieki weterynaryjnej oraz w związku z rygorystycznymi wymogami bioasekuracji, związanymi z ASF, wskazane poziomy cenowe znajdują się na granicy lub poniżej progu opłacalności wielu polskich gospodarstw" - podkreślił Krajewski, cytowany w komunikacie resortu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Polski gigant odzieżowy składa odwołanie. Chodzi o milionową karę

Przewaga nad mniejszymi hodowcami

W piśmie do prezesa UOKiK minister rolnictwa zwrócił uwagę na niebezpieczną asymetrię siły rynkowej - kilka dużych zakładów mięsnych dysponuje znaczną przewagą nad rozproszonymi i słabszymi ekonomicznie hodowcami. "Taka sytuacja osłabia pozycję negocjacyjną rolników i może prowadzić do wykorzystywania przewagi kontraktowej przez przetwórców" - ocenił.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje od UOKiK wnikliwego zbadania relacji na linii producent-przetwórca żywca wieprzowego. Wskazano, iż należy ustalić czy na rynku dochodzi do praktyk mających znamiona zmowy cenowej oraz zweryfikowanie czy w sektorze stosowane są nieuczciwe praktyki handlowe.

Resort rolnictwa zadeklarował pełną gotowość do współpracy z UOKiK.

OGLĄDAJ: TVN24