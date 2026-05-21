Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmowa cenowa na rynku wieprzowiny? Minister wzywa UOKiK do kontroli

|
Wieprzowa blokada Moskwy
Rosati do klientów Zondacrypto: zawiadomić UOKiK, prokuraturę i estoński nadzór
Źródło wideo: TVN24
Minister rolnictwa Stefan Krajewski skierował pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do zmowy cenowej - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z informacji otrzymywanych przez resort wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane.

Jak podało MRiRW w komunikacie, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski skierował oficjalne pismo do prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego. "Powodem interwencji są niepokojące sygnały dotyczące cen skupu żywca wieprzowego, które mogą wskazywać na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych oraz zmowę cenową" - dodano.

Drastyczna różnica cen

Z informacji, które docierają do resortu wynika, że ceny skupu świń mogą być drastycznie zaniżane w stosunku do kosztów produkcji oraz cen detalicznych mięsa w sklepach. Według danych, aktualne ceny: skupu żywca wieprzowego wynoszą ok. 5,48 zł/kg masy żywej; w klasie poubojowej E wynoszą niespełna 7,0 zł/kg.

"Przy obecnych, wysokich kosztach pasz, energii, opieki weterynaryjnej oraz w związku z rygorystycznymi wymogami bioasekuracji, związanymi z ASF, wskazane poziomy cenowe znajdują się na granicy lub poniżej progu opłacalności wielu polskich gospodarstw" - podkreślił Krajewski, cytowany w komunikacie resortu.

Polski gigant odzieżowy składa odwołanie. Chodzi o milionową karę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polski gigant odzieżowy składa odwołanie. Chodzi o milionową karę

Przewaga nad mniejszymi hodowcami

W piśmie do prezesa UOKiK minister rolnictwa zwrócił uwagę na niebezpieczną asymetrię siły rynkowej - kilka dużych zakładów mięsnych dysponuje znaczną przewagą nad rozproszonymi i słabszymi ekonomicznie hodowcami. "Taka sytuacja osłabia pozycję negocjacyjną rolników i może prowadzić do wykorzystywania przewagi kontraktowej przez przetwórców" - ocenił.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje od UOKiK wnikliwego zbadania relacji na linii producent-przetwórca żywca wieprzowego. Wskazano, iż należy ustalić czy na rynku dochodzi do praktyk mających znamiona zmowy cenowej oraz zweryfikowanie czy w sektorze stosowane są nieuczciwe praktyki handlowe.

Resort rolnictwa zadeklarował pełną gotowość do współpracy z UOKiK.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
Zbigniew Boniek z niepokojem czeka na pierwszy mecz barażowy polskiej kadry
Boniek obawia się najgorszego. "To byłaby porażka społeczna"
Rafał Kazimierczak
apteka leki shutterstock_1061861099
Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Piotr Wójcik
Udostępnij:
Tagi:
UOKiKMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
WARSZAWA
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
TVN24
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
Z kraju
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
pap_20160115_0KL
Burza wokół wpisu Ochotniczych Hufców Pracy. MRiPS: grafika była niefortunna
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
TVN24
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24
Trzy 13-latki umówiły się z 26-letnim mężczyzną (zdjęcie ilustracyjne)
Pornografia w popularnej aplikacji. "Dziecko nie musi szukać"
Tech
laboratorium ochrona maska przylbica shutterstock_1911024658
"Jesteśmy w pogotowiu". Polska reaguje na epidemię eboli
TVN24
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
TVN24
Piorun
Błyska się i grzmi na Mazowszu
METEO
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
TVN24
48 min
Władimir Putin
Ukraińskie drony, państwa bałtyckie i rosyjskie scenariusze. "To może być komunikat do Zachodu"
TVN24
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
TVN24
Pogodnie, ciepło, wiosna
W pogodzie będzie lato. To nie oznacza sielanki
METEO
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
WARSZAWA
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
TVN24
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica