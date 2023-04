Minister rolnictwa: służby zapewniły mnie, że produkty nie są przepuszczane przez granicę

- Służby zapewniły mnie, że żadne z produktów, które wymienione są w rozporządzeniu nie są przepuszczane przez granicę - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas wizyty na przejściu granicznym w Dorohusku, gdzie spotkał się ze służbami: celną, strażą graniczną i sanepidem. Podkreślał, że Polska potrzebuje 100-procentowej gwarancji, że ukraińskie produkty nie będą zostawały w naszym kraju.

- Polacy zasługują na prawdę. Przez ostatnie godziny wiele fakenewsów było w internecie na ten temat, jakoby przepuszczano te produkty - powiedział minister rolnictwa dodając, że "fakenewsy służą Putinowi, który cieszy się z destabilizacji w Polsce".

Tranzyt ukraińskich produktów przez Polskę

- To jest typowa polityka faknewsów, która w jakiś sposób jest sterowana z Moskwy. My się z tym nie zgadzamy, po to tu jestem, by o tym zapewnić - powiedział minister rolnictwa - Służby zapewniają, że od soboty, od około godziny 20-tej gdy rozporządzenie to zostało wydrukowane, żadne produkty z listy nie są wpuszczane - dodał.

- Dziś również jak państwo wiecie doszło do spotkania ze stroną ukraińską (...). Są prowadzone rozmowy aby tą sprawę, przede wszystkim tranzytu, uregulować. My nie jesteśmy przeciwko niemu, ale musimy mieć stuprocentową gwarancję jako Polska, by te produkty, które destabilizowały rynek, przede wszystkim rolniczy, nie wpływały do Polski - powiedział minister Talus.

Minister zapowiedział wspólny front krajów Europy Wschodniej, by stworzono narzędzia, by produkty z Ukrainy były po równo rozłożone w całej Europie, a nie tylko w Polsce.

- Strona ukraińska rozumie nasz problem. Rozumie, że my, nasi rolnicy ponoszą największe koszty pomocy Ukrainie - powiedział minister rolnictwa podkreślając, że rozmowy z Unią Europejską trwają w sprawie wypracowania porozumienia. - Oczekujemy gwarancji 100 proc., że towary, które przyjadą do Polski pojechały dalej do Europy, do krajów trzecich - powiedział Telus.

Powiedział także, że trwają prace nad wystąpieniem do komisarza UE ds. handlu

- Za sprawy ceł odpowiada komisarz ds. handlu, też chciałbym się spotkać w tej sprawie, ale na arenie 6 państw – powiedział minister rolnictwa. – Pracujemy, wystąpimy do komisarza ds. handlu, abyśmy to uregulowali – dodał.

Minister rolnictwa pytany o to, czy nie boi się pogorszenia relacji z Ukrainą przez to rozwiązanie powiedział, że "produkty ukraińskie, które zalewają polski, rynek, tylko polski rynek, powodują pewien niesmak w społeczeństwie, a zależy nam na utrzymaniu dobrego stosunku z Ukrainą".

Transport ukraińskiego zboża i zakaz jego importu

W sobotę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zakłada ono, że do 30 czerwca br. obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazało, że "podczas kontroli produktów przywożonych z terytorium Ukrainy wykryto szkodliwe substancje (pestycydy) m.in. w pszenicy". "Ze względu na to, w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, została podjęta decyzja o wydaniu rozporządzenia" - wyjaśniono w sobotnim komunikacie.

Minister rolnictwa Robert Telus w sobotę w rozmowie z dziennikarzami wtórował, że ogłoszony zakaz to ma być sygnał "przede wszystkim dla Unii Europejskiej, żeby na ten temat poważnie rozmawiać, bo do tej pory mamy takie wrażenie, że na ten temat nie rozmawiano poważnie".

