"To nie jest tak, że naciskamy guzik enter i już ceny lecą w dół, a mieszkania się pojawiają"

Na pytanie o politykę deweloperów, którzy zdaniem Piaseckiego "czekają na kredyt na start", by podnosić ceny, stwierdził, że program może przyczynić się do stabilizacji wzrostu cen, które, jak zauważył, rosną jeszcze przed wprowadzeniem programu.

- Wiedząc o tym, że wejdzie kredyt na start, wiedząc o tym, że wejdzie drugi projekt zwiększyli bardzo mocno podaż i liczbę mieszkań, które wchodzą na rynek, a to powoduje, że ceny mogą wyhamować, jeśli będzie coraz więcej mieszkań. Jeśli widzą, że ludzie będą mogli nabywać te mieszkania, że będzie rozwijało się to budownictwo społeczne, że będzie zwiększona podaż na rynku, wtedy ceny będą mogły wyhamować - powiedział minister. - Cykl inwestycyjny dla budownictwa mieszkaniowego to jest od 3 do 5 lat, nawet jeśli dzisiaj rozpoczniemy masowo budownictwo społeczne, to ono da swoje efekty najwcześniej za 3, 4 lata. To nie jest tak, że o tu w tym momencie naciskamy guzik enter i już ceny lecą w dół, a mieszkania się pojawiają - dodał.