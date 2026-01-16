Deficyt budżetowy mniejszy niż zakładano. Ubiegły rok ze "sporym zapasem"

Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym Źródło: TVN24

- Dokładne wykonanie budżetu przedstawiamy w lutym. (...) Natomiast co dzisiaj mogę powiedzieć, to to, że zmieściliśmy się o kilkanaście miliardów poniżej limitu. (...) Zmieściliśmy się w limicie deficytu i tak jak powiedziałem ze sporym zapasem - powiedział minister na antenie Jedynki Polskiego Radia.

"Jesteśmy co do zasady zadowoleni"

Budżet na 2025 r. dopuszczał deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, zakładał wydatki w kwocie blisko 921,62 mld zł, a dochody - prawie 632,85 mld zł. Szef resortu finansów poinformował też, że w ubiegłym roku rosły dochody z VAT dzięki temu, że sprzedaż detaliczna wyraźnie rosła. - Podobnie z CIT-em, chociaż mieliśmy w szczególności w pierwszych kwartałach zeszłego roku problem z rentownością firm, to się przełożyło na dochody, dochody z CIT-u. No i oczywiście większe dochody z podatku, z podatku PIT. Więc jesteśmy co do zasady zadowoleni - dodał.

