"To jest działka sprzedana za ułamek wartości". Domański o "wielkiej PiS-owskiej aferze"

pc
Andrzej Domański o sprzedaży działki pod CPK
Źródło: TVN24
- To jest działka sprzedana za ułamek wartości w ostatnich dniach rządów PiS-u, kiedy wiedzieli, że tę władzę za kilka dosłownie dni oddadzą. Wszystkie fakty wskazują na wielką PiS-owską aferę - powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki Polski na antenie TVN24 w "Rozmowie Piaseckiego".

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą m.in. ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Właściciele Dawtony dzierżawili ją od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Ostatecznie transakcja została zawarta 1 grudnia 2023 roku, a Dawtona zapłaciła za działkę prawie 23 mln zł. Według WP wartość działki wzrośnie nawet kilkunastokrotnie - niebawem może kosztować nawet 400 mln zł.

W środę jednak Piotr Wielgomas w rozmowie z "Faktami TVN" zadeklarował, że jest "gotowy do rozmów". Dodał też, że "jeżeli rzeczywiście działka ma strategiczne znaczenie – o czym dotąd nie wiedziałem – organy mają prawo odkupu na warunkach zapisanych w umowie".

- To jest działka sprzedana za ułamek wartości w ostatnich dniach rządów PiS-u, kiedy wiedzieli, że tę władzę za kilka dosłownie dni oddadzą. Wszystkie fakty wskazują na wielką PiS-owską aferę - powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki Polski na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego".

Jak zaznaczył Centralny Port Komunikacyjny ma pieniądze na to, aby tę działkę odkupić za kwotę jej sprzedaży. - Centralny Port Komunikacyjny oczywiście ma środki - powiedział Domański.

TVN24

Domański: będziemy realizować inwestycję CPK

- My oczywiście hub lotniczy wraz z całą infrastrukturą mu towarzyszącą będziemy realizować. To nasz rząd podejmuje realne działania, aby realizować te największe polskie inwestycje - zaznaczył szef resortu finansów, zapytany o retorykę Prawa i Sprawiedliwości, jakoby obecna władza długo zwlekała z ujawnieniem tej informacji, gdyż chce się wycofać z tej inwestycji.

- To jest absurdalna próba odwrócenia przez PiS uwagi od ich wielkiej afery, która oczywiście będzie do końca wyjaśniona - stwierdził Domański. Jak dodał, obecny rząd dokonał w projekcie inwestycji "pewne zmiany". - Przede wszystkim dotyczące części kolejowej. Ale to jest wciąż duża inwestycja - zaznaczył. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma kosztować około 130 miliardów złotych.

Jak zaznaczył szef resortu finansów "Polskę stać na tę inwestycję i Polska będzie ją realizować".

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówCPK
