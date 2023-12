Prezes NBP stracił ważną funkcję. Bank Światowy zaktualizował informację

Rząd we wtorek przyjął uchwałę w sprawie reprezentacji interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach finansowych. Zgodnie z nią, Rada Ministrów powierzyła ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu reprezentację interesów Polski m.in. w Międzynarodowym Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju oraz Międzynarodowej Korporacji Finansowej, które należą do Grupy Banku Światowego.

"Dotyczy to w szczególności objęcia funkcji gubernatora w tych instytucjach. Minister Finansów został także upoważniony do wyznaczenia zastępcy gubernatora" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Bank Światowy uznał jednak uchwałę przyjętą przez polski rząd. Zwrócił na to uwagę Bartek Godusławski, zastępca redaktora naczelnego Business Insider Polska. "Dokonało się. Bank Światowy oficjalnie uznał uchwałę rządu Donalda Tuska. Prezes @nbppl Adam Glapiński nie jest już gubernatorem Polski w BŚ. To kluczowy krok do odwołaniu Jacka Kurskiego. Nowy gubernator to minister finansów @Domanski_Andrz" - napisał Godusławski w serwisie X (dawniej Twitter).