Z kraju Program "Ceny Paliwa Niżej" może zostać dłużej. Minister energii komentuje Oprac. Wiktor Knowski

Motyka o cenach paliw i interwencji rządu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Według analiz Ministerstwa Energii 3 miliardy złotych Polacy zaoszczędzili dzięki wprowadzeniu programu CPN, najbardziej masywnego programu ochrony przed kryzysem (paliwowym) w całej Unii Europejskiej - powiedział Miłosz Motyka w rozmowie z dziennikarzem TVN24, Janem Niedziałkiem.

Przyszłość programu "Ceny Paliwa Niżej"

Mówiąc o programie "Ceny Paliwa Niżej" Motyka podkreślał, że jego utrzymanie zależy od bardzo wielu czynników, w tym działań wojennych czy dostaw surowców z regionu Zatoki Perskiej do Azji. Motyka zaznaczył, że program zostanie na pewno utrzymany "w ciągu najbliższych tygodni". - (Sytuacja - red.) jest bardzo dynamiczna, więc nikt dzisiaj odpowiedzialnie nie byłby w stanie pokazać jednoznacznej daty na tym kalendarzu zdarzeń - powiedział Motyka.

Zgodnie z przepisami resort energii od początku kwietnia codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Motyka zapowiedział, że jego resort jest w trakcie rozmów z Ministerstwem Finansów dotyczących tego, "jak wychodzić z programu CPN w celu urynkowienia właśnie tych narzędzi". Nie podał jednak szczegółów ewentualnego rozwiązania.

Minister dodał, że obecny kryzys wygenerował największy ubytek w dostawach ropy w historii kraju, sięgający 20 milionów baryłek dziennie. Zaznaczył, że choć obecnie ceny paliw są niższe od niedawnych szczytów, wciąż utrzymują się na poziomie porównywalnym do "pierwszej fazy konfliktu". Ma to stanowić ok. 25-30 proc. powyżej ceny sprzed ataku Izraela i USA na Iran 28 lutego.

Kryzys, który zmieni architekturę świata

Motyka pozostaje jednak optymistyczny względem długofalowych konsekwencji tego kryzysu energetycznego. Jego zdaniem, może on przynieść - podobnie, jak w przypadku podobnych wydarzeń w przeszłości - nową erę elektryfikacji i dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Za przykład podał Francję i kryzys naftowy z początku lat 70.

- Wydarzenia po wielkim kryzysie naftowym zapoczątkowały w gospodarce europejskiej szeroko zakrojony proces elektryfikacji - powiedział minister. - (We Francji - red.) podjęto strategiczną decyzję o inwestycjach w energetykę jądrową, a działań tych nie zaprzestano nawet po wprowadzeniu technologii odnawialnych źródeł energii. Francja, będąc jednym z pionierów w tym zakresie, napędziła swoją gospodarkę w stronę elektryfikacji, co sprawiło, że dzisiaj jest ona znacznie lepiej przygotowana na jakiekolwiek kryzysy.

- Więc to nie jest tylko i wyłącznie największy kryzys globalny, jeżeli chodzi o ceny, ale to jest kryzys, który trwale zmieni całą architekturę świata - ocenił Motyka.

Motyka o Zondacrypto

Mówiąc o aferze Zondacrypto Motyka podkreślił, że odpowiedzialność za brak regulacji na rynku kryptowalut spoczywa na opozycji i prezydencie Karolu Nawrockim. Dodał, że pięć lat od zapowiedzi Mateusza Morawieckiego dotyczących wprowadzenia ram prawnych wokół kryptoaktywów, wciąż nie udało się ich zbudować. - Stracono ten czas - ocenił Motyka.

- Teraz mamy do czynienia z coraz większym kryzysem na tym rynku - dodał.

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto.

OGLĄDAJ: TVN24