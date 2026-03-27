Minister zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło: TVN24

O zmiany w egzaminowaniu przyszłych kierowców szef MI Dariusz Klimczak mówił w RMF FM. Jak poinformował, resort ma już przygotowany projekt ustawy, a szczegóły ma w przyszłym tygodniu zaprezentować wiceszef resortu Stanisław Bukowiec.

Minister o zmianach w egzaminach na prawo jazdy

- Mogę powiedzieć, że zmiany będą głębokie, dotyczące systemu egzaminowania i szkolenia - zapowiedział.

Dodał, że kierowcy zdający egzamin na prawo jazdy kategorii B nie będą mieli egzaminu na placu manewrowym.

- W Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym. Większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości i my przychylamy się do ich zdania - zaznaczył.

Dodał, że resort od dłuższego czasu prowadził analizę na ten temat. - Jesteśmy gotowi. Mamy projekt ustawy - podkreślił.

Prawo jazdy. Zmiany w egzaminie pisemnym

Szef MI zapowiedział, że projekt regulacji zostanie skierowany do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, a wniosek w tej sprawie zostanie przesłany w przyszłym tygodniu. Dodał, że zmiany czekają również komisję, która przygotowuje pytania do egzaminu pisemnego na prawo jazdy.

- Tutaj nastąpi bardzo duża zmiana. Ona w formule, w jakiej dzisiaj istnieje, zniknie, powstanie zupełnie inne ciało - zapowiedział.

Zaznaczył, że osoby, które będą odpowiedzialne za przygotowanie pytań, ich weryfikowanie, będą miały zupełnie inne wsparcie państwa niż obecnie. Zmianie ma ulec także liczba pytań w bazie.

- Egzamin na prawo jazdy, czy to kategoria B, czy jakakolwiek inna, musi odpowiadać rzeczywistości, która funkcjonuje na drodze - podkreślił.

Źródło: PAP