MAP odwołuje członka Rady Nadzorczej Orlenu

Zgodnie ze statutem Orlenu, w skład jego rady nadzorczej może wchodzić od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, który reprezentuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących - obecnie to Ministerstwo Aktywów Państwowych - ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.