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Z kraju

Minister o wygaśnięciu programu CPN. "Rząd zrobił wszystko"

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pc
1 września wygasł program CPN. Minister energii Miłosz Motyka: wydaliśmy 5 miliardów, aby ulżyć kierowcom
Źródło wideo: TVN24
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Wydaliśmy środki obywateli w postaci pięciu miliardów złotych na to, by ceny paliw były niższe - powiedział minister energii Miłosz Motyka w programie TVN24 "Fakty po Faktach". Polityk skomentował wygaśnięcie programu Ceny Paliwa Niżej. W kwestii wtorkowego ataku w pobliżu elektrowni we wschodnich Niemczech zapewnił, że polska infrastruktura "jest odpowiednio dobrze chroniona".

- Rząd, Ministerstwo Finansów zrobił wszystko, żeby najdłużej jak się tylko da - okres kilku miesięcy, plus te dwa tygodnie - chronić kierowców przed globalnym kryzysem cen paliw, za które nie odpowiada nikt w Polsce, nikt w Europie, tylko sytuacja na Bliskim Wschodzie - zaznaczył minister energii.

Jak podkreślił, "to tam należy kierować - mówię o apelach z opozycji, między innymi prezesa Kaczyńskiego - sugestie i wnioski dotyczące kryzysu na rynku cen paliw".

- Wydaliśmy środki obywateli, w postaci pięciu miliardów złotych na to, by te ceny były niższe - wskazał.

Koszty programu CPN

1 września na stacjach obowiązują nowe ceny paliw. Wraz z wygaśnięciem programu Ceny Paliwa Niżej stawka VAT wróciła do standardowego poziomu, a ustalone przez rząd ceny maksymalne przestały obowiązywać.

Pierwsza edycja programu Ceny Paliwa Niżej obowiązywała od 31 marca do 30 czerwca 2026 roku. Według danych Ministerstwa Finansów kosztowała budżet około 4,7 mld zł.

Druga odsłona programu rozpoczęła się 17 sierpnia i trwała do końca miesiąca. Jej koszt oszacowano na 495 mln zł.

Nadzwyczajne zyski firm paliwowych

Minister energii skomentował również kwestię ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

- Jeśli chodzi o poziom europejski, wystosowaliśmy jako Polska pismo, by w takich sytuacjach (...), gdy koncerny naftowe, energetyczne, gdy notują rekordowe zyski były objęte takim podatkiem. Z drugiej strony, jest przygotowany projekt dotyczący wyższego CIT (...), ale też uważam, że zysk ten nadzwyczajny powinien być jeszcze raz rozpatrzony przez Sejm i w Ministerstwie Energii nad założeniami takiej ustawy pracujemy - powiedział Motyka.

Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych.

- Jeżeli chodzi o retroaktywność, gdyby pan prezydent nadal do niej uwagi zgłaszał, to (...) pewnie można przyjąć taką ustawę jak np. mają Brytyjczycy, czyli powyżej nadzwyczajnego zysku (...), po przekroczeniu danego dochodu byłby podatek - dodał Motyka.

W sierpniu minister energii zapowiadał, że rząd może wrócić do windfall tax jesienią. O pracach rządu dotyczących podejmowania inicjatywy w sprawie zysków koncernów paliwowych informował także minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Motyka o ochronie polskiej infrastruktury

We wtorek w pobliżu dużej elektrowni węglowej Jaenschwalde, przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii - około 20 km od granicy z Polską - znaleziono ładunki wybuchowe. Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię Jaenschwalde. Policja nie podaje na razie dalszych szczegółów, a śledztwo w tej sprawie przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii (LKA).

Miłosz Motyka wyjaśnił, że "to jest duża elektrownia o mocy 1,5 gigawata". Dodał, że ewentualna awaria miałaby wpływ na system.

- Natomiast jeżeli chodzi o ochronę takiej infrastruktury krytycznej w Polsce, zarówno jeżeli chodzi o przesył jak i jednostki wytwarzania, to tutaj bardzo ściśle współpracujemy zarówno z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i z Policją, wzmacnialiśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie tylko środki na poprawę ochrony fizycznej, ale także na ochronę cybernetyczną - wskazał.

Jak dodał, podpisane zostały porozumienia pomiędzy polskimi sieciami elektroenergetycznymi a Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, a także "pomiędzy tymi jednostkami, a naszymi współpracownikami z innych państw, by te połączenia międzynarodowe lepiej chronić".

- Nasza infrastruktura jest odpowiednio dobrze chroniona - zaznaczył. - Tyle ile możemy powiedzieć to to, że na pewno tych incydentów, szczególnie jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, w ciągu ostatnich miesięcy jest istotnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej - dodał minister.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Miłosz MotykaMinisterstwo energiiCeny paliw
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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