Motyka skierował list do ministrów energii państw Unii Europejskiej

Miłosz Motyka skierował list do ministrów do spraw energii państw Unii Europejskiej. Zaapelował w nim o całkowite zakończenie importu rosyjskiej ropy naftowej do końca 2026 roku.

"Polska konsekwentnie działa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego regionu i całej Europy" - napisał w mediach społecznościowych Motyka.

List Motyki do ministrów energii

"Skierowałem dziś list do ministrów ds. energii państw członkowskich UE z apelem o wyznaczenie wspólnego celu – całkowite zakończenie importu rosyjskiej ropy naftowej do końca 2026 roku" - podkreślił minister energii.

Dodał, że "to jasny sygnał, że Europa potrafi działać solidarnie i zdecydowanie wobec rosyjskiej agresji"

"Polska już dziś uniezależniła się od rosyjskich paliw – teraz czas na wspólne, ambitne działania całej Unii" - stwierdził.

Podkreślił też, że "suwerenność energetyczna Europy to bezpieczeństwo naszych obywateli i silniejsza, bardziej konkurencyjna gospodarka".

Plan UE odejścia od rosyjskiej ropy

Dotychczasowy plan UE przewiduje, że import ropy naftowej ma zostać całkowicie wstrzymany do końca 2027 r. Węgry i Słowacja jako jedyne w UE nadal kupują rosyjską ropę i gaz dostarczany rurociągami.

Nacisk na zaprzestanie importu tych nośników przez na UE wywiera prezydent Donald Trump, także przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiada inicjatywę, która ma przyspieszyć odejście UE od importu nośników energii z Rosji.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl