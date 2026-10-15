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Z kraju

Motyka: rząd łagodzi podwyżki, ale nie odpowiada za geopolitykę

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Miłosz Motyka na EFNI
Miłosz Motyka na EFNI o perspektywach dla kierowców i cenach paliw
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Ceny paliw na całym świecie są bardzo wysokie, ale i tak jesteśmy państwem, w którym jest najtaniej w Unii Europejskiej - stwierdził minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z Patrykiem Michalskim podczas odbywającego się w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei. Dodał, że rząd może łagodzić skutki podwyżek, ale nie odpowiada za ich geopolityczne przyczyny.

Miłosz Motyka, pytany podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie o perspektywy dla kierowców, przyznał, że obecna sytuacja geopolityczna nie daje powodów do optymizmu. Przypomniał również, że dzięki pakietowi "CPN" ceny paliw na stacjach są obecnie niższe o około 1,30-1,40 zł za litr.

- To sytuacja geopolityczna ma wpływ na ceny na stacjach. Tutaj chyba nie ma powodów do optymizmu. Konflikt się przedłuża, eskaluje. Stąd także ostatnie wzrosty po przyjętym przez nas pakiecie, bo ceny na rynkach były znowu rekordowo wysokie - powiedział Miłosz Motyka.

Motyka podkreślił, że decydujący wpływ na ceny paliw ma sytuacja międzynarodowa. Jak wyjaśnił, przedłużający się i eskalujący konflikt doprowadził do kolejnych wzrostów cen na światowych rynkach.

- Ceny na całym świecie są bardzo wysokie, ale i tak jesteśmy państwem, w którym jest po prostu najtaniej w Unii Europejskiej - stwierdził.

Motyka odpowiada Pałacowi Prezydenckiemu

Minister odniósł się także do krytycznych wypowiedzi przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego, w tym Pawła Szefernakera. Politycy związani z prezydentem zwracają uwagę, że pomimo rządowych działań ceny oleju napędowego przekraczają już 8 zł za litr.

Motyka odpowiedział, że Polska przeprowadziła najsilniejszą interwencję spośród wszystkich państw europejskich. Według niego wartość pakietu osłonowego dla kierowców wynosi około 10 mld zł rocznie.

- Jest Warszawa, gdzie zrobiono wszystko, żeby te ceny były jak najniższe. Tam przyjęto największy pakiet osłonowy dla kierowców - 10 mld zł w skali roku. W żadnej innej stolicy europejskiej państwo nie zainterweniowało tak silnie - powiedział minister.

Podkreślił, że źródeł obecnego kryzysu należy szukać poza Polską. Wskazał na ataki na lotniska i instalacje w rejonie Zatoki Perskiej, a także na decyzje podejmowane w Teheranie i Waszyngtonie.

- Jeżeli Pałac Prezydencki chce w czymś pomóc, to niech uda się przynajmniej do jednej z nich i porozmawia o zakończeniu tej wojny i tego konfliktu - stwierdził Motyka.

"Przyczyna nie leży w Warszawie"

Szef resortu energii zaznaczył, że rząd może reagować na wzrost cen, ale nie odpowiada za geopolityczne przyczyny podwyżek.

- To jest przyczyna. My dzisiaj mierzymy się ze skutkami. Reagujemy na bardzo wysokie ceny, ale ich przyczyna nie leży w Warszawie - powiedział.

Motyka zarzucił również Pałacowi Prezydenckiemu wykorzystywanie trudnej sytuacji międzynarodowej do atakowania rządu. Ocenił, że przedstawiciele prezydenta znają rzeczywiste powody wzrostu cen paliw, lecz mimo to przypisują odpowiedzialność władzom w Warszawie.

Minister odniósł się także do projektu ustawy przedstawionego przez otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego. Jego zdaniem proponowane rozwiązania mogłyby doprowadzić do niedoborów paliwa na stacjach. Zwrócił przy tym uwagę, że w samym projekcie jako źródło wysokich cen wskazano czynniki geopolityczne.

- Więc albo nie przeczytał tego projektu i nie wie, co w nim jest, albo kłamie - podsumował Miłosz Motyka.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Miłosz MotykaCeny paliw
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