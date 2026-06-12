Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rząd wciąż debatuje nad przedłużeniem CPN. "Wysiłek dla budżetu"

|
Minister energii Miłosz Motyka
Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM) w czwartek - ogłosił w piątek minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia pakietu "Ceny Paliw Niżej" "jest jeszcze przed rządem". Obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązują do 15 czerwca.

- Podatek od nadmiarowych zysków został przyjęty przez SKRM wczoraj, a decyzje dotyczące przedłużenia tego pakietu (CPN - red.) są jeszcze przed nami - powiedział w piątek Motyka.

Źródła finansowania pakietu

W czwartek minister ogłosił, że Ministerstwa Energii, Aktywów Państwowych i Finansów nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia obowiązywania pakietu CPN.

- Analizy trwają i jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem, jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami - powiedział Motyka podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że uzgodnienia prowadzone są "w trójkącie", na który składa się Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Finansów.

Przypomniał, że koszt programu dla budżetu to 1,6 mld zł miesięcznie. Jednym ze źródeł finansowania to planowany podatek od zysków nadzwyczajnych.

- Kolejne to oczywiście wpływy podatkowe - powiedział Motyka.

- To jest oczywiście wysiłek dla budżetu państwa. Stąd przygotowujemy się też do tego, żeby stopniowo z tego pakietu wychodzić (...) Najważniejsze, kluczowe, żeby sytuacja w Bliskim Wschodzie się po prostu unormowała, to będzie nam dawało gwarancję tego, że i w przyszłości po ewentualnym zakończeniu pakietu te ceny po prostu nie wzrosną - dodał minister.

Kluczowy powrót cen ropy do 80 dolarów

Potwierdził, że resort wciąż uważa, że jeśli cena baryłki ropy wróci do poziomu 80 dolarów to będzie można zakończyć działanie pakietu. Inny ważny wskaźnik to cena oleju napędowego w portach ARA.

- Jeżeli zdarzy się to wcześniej ze względu na sytuację budżetową, to także powinniśmy to analizować. Ale jak mówię, te analizy trwają, więc dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, by to przedstawiać - podsumował Motyka.

Stawka VAT i akcyzy w ramach CPN

Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązują do 15 czerwca. W tym samym okresie nadal wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego na stacjach paliw. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Jakie są ceny na stacjach?

Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Obowiązują one od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia ich przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, w piątek, 12 czerwca, za benzynę bezołowiową 95 płacimy 5,98 zł za litr, za Pb 98 - 6,55 zł za litr, a za olej napędowy - 6,37 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
TVN24
Czym innym jest ogolenie głowy z własnej decyzji, a czym innym ich utrata w wyniku leczenia
"Ola, to już widać", usłyszała. Wtedy zdecydowała się zgolić resztę włosów
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwMiłosz MotykaMinisterstwo energiiPaliwoMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Finansów
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Zondacrypto
Media: Zondacrypto współpracowała z bankami w pisaniu ustawy o kryptoaktywach
Z kraju
space x 02
Nie tylko Elon Musk. Debiut SpaceX może zrobić z pracowników milionerów
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
PILNETankowanie w weekend. Co dalej z "Cenami Paliw Niżej"?
Moto
Mundial 2026
Trzeci najdroższy mundial organizują trzy kraje. Eksperci: organizacja staje się za droga dla jednego państwa
Ze świata
Elon Musk
SpaceX z debiutem na Nasdaq. Elon Musk może zostać pierwszym bilionerem
Tech
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota spadają, nie ma powodów do optymizmu. "Niezwykle ryzykowne"
Rynki
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ropa naftowa tanieje. Nadzieje na porozumienie rosną
Rynki
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto. Wygrana jest ogromna
Pieniądze
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie w piątek. Co pokażą pylony?
Moto
urząd skarbowy, pit, podatki
Ustawa o przedawnieniach podatkowych. Jest weto
Z kraju
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
Mają miliardy liczone w dolarach i będzie ich więcej. Polska na czele Europy
Z kraju
shutterstock_2480386025 CHIANG MAI, TAJLANDIA 25 CZERWCA 2024: Smartfon Apple iPhone 13 Pro z aplikacją Spotify na ekranie. Spotify to cyfrowa usługa muzyczna, która zapewnia dostęp do milionów utworów
Skandaliczne treści na Spotify. Platforma usunęła dziesiątki tysięcy odcinków
Tech
Karol Nawrocki
Trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Tusk: jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli
Z kraju
shutterstock_2690171729_1
Nowy-stary przewoźnik kolejowy chce wrócić na polskie tory
Z kraju
space x 02
Rekordowy debiut SpaceX coraz bliżej. Rynek wstrzymuje oddech
Tech
euro pieniadze monety kasa shutterstock_2469511877
Europejski Bank Centralny zdecydował o wysokości stóp procentowych
Rynki
Chiny dążą do samowystarczalności
ChatGPT jako narzędzie propagandy. OpenAI wskazuje na działania z Chin
Tech
pap_20240529_0YH
Dwie emerytury i setki tysięcy euro oszczędności. Jaki majątek ma Janusz Lewandowski
Z kraju
Daniel Obajtek
Zegarki i dzieła sztuki za blisko 300 tysięcy złotych. Oświadczenie Daniela Obajtka
Z kraju
Wall street
OpenAI, Anthropic i Perplexity patrzą na giełdę. To może być test dla całego rynku
Tech
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny na stacjach w piątek. Nowe obwieszczenie
Z kraju
Dominik Tarczyński
Europoseł z sześcioma nieruchomościami
Z kraju
pap_20251208_0L0
Oto majątek europosła Brauna
Z kraju
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ceny ropy w górę po atakach na Bliskim Wschodzie
Rynki
Donald Trump
Trump o wzroście cen w USA: kocham inflację
Ze świata
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
W czwartek niższe ceny na stacjach paliw
Moto
Fakty po faktach - Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o "czerwonych liniach" AI. "Musimy iść z duchem czasu"
Z kraju
Nowy Jork USA
Inflacja w USA najwyższa od lat. "Może nie ostygnąć aż do przyszłego roku"
Ze świata
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Kryzys emerytalny na horyzoncie. Uderzy w kieszenie seniorów w USA
Ze świata
tankowanie benzyna stacja paliwo
Różnice cen paliw na stacjach. Gdzie jest najtaniej w Polsce?
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica