Z kraju Rząd wciąż debatuje nad przedłużeniem CPN. "Wysiłek dla budżetu" Alicja Skiba |

Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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- Podatek od nadmiarowych zysków został przyjęty przez SKRM wczoraj, a decyzje dotyczące przedłużenia tego pakietu (CPN - red.) są jeszcze przed nami - powiedział w piątek Motyka.

Źródła finansowania pakietu

W czwartek minister ogłosił, że Ministerstwa Energii, Aktywów Państwowych i Finansów nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia obowiązywania pakietu CPN.

- Analizy trwają i jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem, jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami - powiedział Motyka podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że uzgodnienia prowadzone są "w trójkącie", na który składa się Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Finansów.

Przypomniał, że koszt programu dla budżetu to 1,6 mld zł miesięcznie. Jednym ze źródeł finansowania to planowany podatek od zysków nadzwyczajnych.

- Kolejne to oczywiście wpływy podatkowe - powiedział Motyka.

- To jest oczywiście wysiłek dla budżetu państwa. Stąd przygotowujemy się też do tego, żeby stopniowo z tego pakietu wychodzić (...) Najważniejsze, kluczowe, żeby sytuacja w Bliskim Wschodzie się po prostu unormowała, to będzie nam dawało gwarancję tego, że i w przyszłości po ewentualnym zakończeniu pakietu te ceny po prostu nie wzrosną - dodał minister.

Kluczowy powrót cen ropy do 80 dolarów

Potwierdził, że resort wciąż uważa, że jeśli cena baryłki ropy wróci do poziomu 80 dolarów to będzie można zakończyć działanie pakietu. Inny ważny wskaźnik to cena oleju napędowego w portach ARA.

- Jeżeli zdarzy się to wcześniej ze względu na sytuację budżetową, to także powinniśmy to analizować. Ale jak mówię, te analizy trwają, więc dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, by to przedstawiać - podsumował Motyka.

Stawka VAT i akcyzy w ramach CPN

Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązują do 15 czerwca. W tym samym okresie nadal wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego na stacjach paliw. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Jakie są ceny na stacjach?

Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Obowiązują one od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia ich przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, w piątek, 12 czerwca, za benzynę bezołowiową 95 płacimy 5,98 zł za litr, za Pb 98 - 6,55 zł za litr, a za olej napędowy - 6,37 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

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