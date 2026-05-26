Motyka o "CPN": powinien zostać przedłużony o dwa tygodnie

Minister energii Miłosz Motyka
Miłosz Motyka o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej": ze strony resortu energii ta rekomendacja jest
Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy czerwca - powiedział na antenie Radia ZET minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednak, że taka decyzja musiałaby zostać podjęta na podstawie rekomendacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

- To decyzja, która będzie wynikała z decyzji i rekomendacji ministra finansów, ale uważam, że powinien zostać przedłużony o dwa tygodnie, do połowy czerwca przynajmniej. Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna - stwierdził Motyka.

Przedłużenie regulacji cen paliw

Dopytywany o to, czy ceny maksymalne na stacjach w najbliższych dniach będą niższe stwierdził, że wiele na to wskazuje. - Decyduje o tym odpowiednio liczony algorytm, który jest pochodną sytuacji na rynkach, ale ona (sytuacja - red.) jest znacznie lepsza, niż kilka tygodni czy kilkanaście dni temu, ale jeszcze nie tak, by decydować o wyjściu z pakietu - dodał.

W poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że pakiet "CPN" zostanie prawdopodobnie przedłużony.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii we wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku.

Plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"

Pakiet "Ceny Paliwa Niżej"

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

