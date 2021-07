Miliony pobranych paszportów covidowych. Start programu

Unijny Certyfikat COVID jest uznawany od 1 lipca w całej Unii Europejskiej. Zaświadczenie ma ułatwić podróże po krajach Wspólnoty. W Niemczech wydano już ponad 32 miliony certyfikatów, we Włoszech - 13,7 miliona, a w Hiszpanii - 2,7 miliona.

W Niemczech do poniedziałku wydano ponad 32 mln zgodnych z unijnymi standardami certyfikatów. W centrach szczepień i gabinetach lekarskich wystawiono ich 5,9 mln, w aptekach kolejne 11,9 mln, następne 14,5 mln wysłano pocztą osobom, które przyjęły zastrzyk przed połową czerwca, kiedy rozpoczęto wydawanie Unijnego Certyfikatu Covid. Wszystkie osoby, które zostały zaszczepione wcześniej otrzymały tradycyjne papierowe zaświadczenie, np. w formie wpisów do książeczek szczepień. W RFN wydaje się też certyfikaty po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki.

We Włoszech Unijny Certyfikat Covid pobrało 13,7 mln osób - oznajmiło w poniedziałek ministerstwo zdrowia w Rzymie. Również tam zaświadczenie można otrzymać już po pierwszym zastrzyku. Taki certyfikat pozwala we Włoszech np. na uczestnictwo w weselach czy imprezach masowych.

We Francji cyfrową wersję certyfikatu można pobrać do aplikacji TousAntiCovid, która służy również do śledzenia zakażeń koronawirusem, a wcześniej pozwalała m.in. na pobieranie zaświadczeń umożliwiających opuszczanie miejsca zamieszkania podczas godziny policyjnej. Aplikację ściągnęło na swoje telefony ponad 20 mln Francuzów.