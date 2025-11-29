Logo TVN24
Biznes
Miliardy dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"

Donald Tusk: Polska otrzyma 44 miliardy euro na zakup dronów z programu SAFE
Źródło: TVN24
Polska złożyła w Komisji Europejskiej oficjalny wniosek o finansowanie z unijnego programu dozbrajania SAFE. Polska stara się o 43,7 miliardy euro (około 190 miliardów złotych) wsparcia. Jeśli proces oceny przebiegnie bez opóźnień, pierwsze transze środków mogą trafić do kraju już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Polski wniosek trafił do Komisji Europejskiej chwilę przed północą w nocy z piątku na sobotę - dwa dni po tym, jak w środę Rada Ministrów upoważniła wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza do oficjalnego złożenia go w Brukseli.

Tusk
Tusk zapowiada nowe okręty podwodne i dziesiątki miliardów euro na drony
Radosław Sikorski
Sikorski: Rosja popełniła kryminalny błąd
TVN24
Polska z gigafabrykami AI. "Sztuczna inteligencja to nowa energia"
Polska z gigafabrykami AI. "Sztuczna inteligencja to nowa energia"
Tech

"To ogromny krok dla bezpieczeństwa"

"Podpisane i wysłane! Wniosek o 43,7 mld euro z programu SAFE już w Brukseli!" - napisał szef MON w sobotę rano na X.

"To ogromny krok dla bezpieczeństwa: m.in. modernizacja armii, nowoczesne technologie dronowe i antydronowe, gigantyczne wparcie naszego przemysłu obronnego, środki na Tarczę Wschód. Inwestujemy w przyszłość i wzmacniamy naszą obronność na dekady. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wielkiego projektu bezpieczeństwa i rozwoju dla Polski" - dodał.

Oficjalny termin na składanie dokumentacji upływa w niedzielę, ale Komisja Europejska nie pracuje tego dnia. Polska miała nadzieję, że uda się jej złożyć wniosek już w piątek, zwłaszcza że - jak przekazały źródła UE dziennikarzom w Brukseli - Komisja nieoficjalnie otrzymała projekt polskiego wniosku już wcześniej, więc mogła się z nim zapoznać.

Olbrzymia kwota dla Polski

Jak powiedziała PAP w sobotę rano pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wniosek złożony przez Polskę był wyjątkowo obszerny, ponieważ dotyczy największej kwoty, bo prawie jednej trzeciej funduszy z całego programu. Polska liczy na 43,7 miliarda euro (około 190 miliardów złotych) z puli 150 miliardów euro (około 645 miliardów złotych).

W niemal 300-stronicowym wniosku Polski znalazło się 139 projektów, zarówno z domeny wojskowej, przygotowanych przez MON, jak i związanych z cyberbezpieczeństwem i infrastrukturą, np. budowa dróg przygranicznych oraz projekty przygotowane przez MSWiA; mowa tu przede wszystkim o wzmocnieniu Straży Granicznej i Policji w związku z pracami w ramach Tarczy Wschód.

Jak powiedziała Sobkowiak-Czarnecka, KE zarezerwowała sobie sześć tygodni na ocenę wniosku. Potem trafi on do Rady, która będzie miała cztery tygodnie na jego ocenę. Jeśli Polska otrzyma zielone światło, pierwsze pieniądze powinny trafić do kraju w marcu.

Przemysł zbrojeniowy priorytetem rządu

Polski rząd zapowiedział, że 89 procent z unijnych funduszy zainwestowane zostanie w krajowy przemysł zbrojeniowy. - Cieszę się, że udało się tak plan zaprojektować, że większość pieniędzy z SAFE trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Rząd ma nadzieję, że do 2030 roku, czyli podczas obowiązywania mechanizmu SAFE, pozycja rodzimego przemysłu zbrojeniowego w Europie znacznie się poprawi, zwłaszcza że program da polskim firmom możliwość inwestowania, tworzenia nowych miejsc pracy, nowych linii produkcyjnych i realizowania innowacyjnych projektów.

Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich Unii. Przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia - w postaci między innymi nisko oprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

Co do zasady w ramach programu premiowane mają być projekty prowadzone wspólnie przez dwa lub więcej państw, choć możliwe będzie też finansowanie zakupów tylko dla jednego kraju, jeśli umowa na dany sprzęt zostanie podpisana do końca maja przyszłego roku.

OGLĄDAJ: Kosiniak-Kamysz: Rosja testowała reakcję i jedność NATO
pc

Kosiniak-Kamysz: Rosja testowała reakcję i jedność NATO

pc
Autorka/Autor: jjs//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: artjazz/Shutterstock

PolskaKomisja Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica