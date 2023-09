Mieszkańcy zaskoczeni podwyżką, regulator również. "Przychodzili do mnie z pytaniami"

- Przychodzili do mnie z pytaniami, dlaczego tak wzrosła cena wody. Jakie było moje zdziwienie, gdy nie znalazłam zatwierdzonych nowych taryf dla gminy Kamień Pomorski. I zaczęłam drążyć dalej - opowiada.

Jak wzrosły ceny za wodę?

Pokazuje nam wyliczenia, które przygotowała na podstawie rachunków od mieszkańców gminy. Wynika z nich, że na przykład czteroosobowa rodzina mieszkająca w mieście, która zużywa średnio 12 metrów sześciennych wody, przed podwyżką płaciła 190,94 zł miesięcznie. Po podwyżce za to samo zużycie płaci już 237,07 zł.

Kolejny przykład to małżeństwo rolników mieszkających we Wrzosowie. Miesięcznie na utrzymanie mają ok. 3 tys. zł z emerytury rolniczej. Zużywają 6 metrów sześciennych, za które przed podwyżką płacili około 100 zł. Teraz płacą ponad 125 zł.